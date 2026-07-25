Η άνοδος του πληθωρισμού, απόρροια της γεωστρατηγικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, επέφερε νέα αύξηση στις τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων και τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με το τελευταίο Παρατηρητήριο Τιμών, που δημοσιοποίησε χθες η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Σε χθεσινή ανακοίνωση, η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι έχει μεγαλώσει η διαφορά στην αξία του καλαθιού 250 προϊόντων, μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης υπεραγοράς. Σημειώνεται ωστόσο ότι η καταγραφή του προηγούμενου μήνα αφορούσε 253 προϊόντα.

Αναλυτικότερα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καταγράφοντας συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi», επισημαίνει ότι από τα στοιχεία φαίνεται η διακύμανση στον αριθμό των απόλυτα κοινών προϊόντων σε 7 μεγάλες υπεραγορές, τα οποία αυξήθηκαν σταδιακά από 228 στις 15/10/2025, σε 250 προϊόντα στις 15/7/2026.

Η κατάταξη των 7 υπεραγορών έχει πάλι διαφοροποιηθεί έναντι του προηγούμενου μήνα και η διαφορά στην αξία του «καλαθιού των 250 απόλυτα κοινών προϊόντων» μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς (€1.069,19) και της φθηνότερης (€957,11), ανήλθε στις 15/7/2026 στα €112,08 ή 11,7% για 250 προϊόντα, έναντι €108,62 ή 11,2% για 253 προϊόντα τον προηγούμενο μήνα.

Τρίτος μήνας αυξήσεων

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στην ανακοίνωση της, ότι η αποτίμηση που προκύπτει από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών για τον μήνα Ιούνιο, αντικατοπτρίζει την συνεχιζόμενη αύξηση τιμών που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία κατά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Ενδεικτικά, υπογραμμίζει ότι μετά την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή, ο ρυθμός του ετήσιου πληθωρισμού αυξήθηκε κατά 3,1% έναντι 2,5% το Μάιο και 2,8% τον Απρίλιο, λόγω κυρίως της μεγάλης αύξησης στα πετρελαιοειδή κατά +21,2% και τα γεωργικά προϊόντα κατά 9,0%.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +4,6% (-1,4% έναντι Ιουνίου 2025), οι βρεφικές πάνες κατά +2,5% (+5,9% έναντι Ιουνίου 2025), το γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο κατά +2,5% (+5,9% έναντι Ιουνίου 2025), το εμφιαλωμένο νερό κατά +2,5% (+3,4% έναντι Ιουνίου 2025), οι βρεφικές τροφές κατά +1,9% (+16,2% έναντι Ιουνίου 2025), τα αυγά κατά +1,3% (+9,1% έναντι Ιουνίου 2025) και ο κυπριακός καφές κατά +1,2% (+10,3% έναντι Ιουνίου 2025).

Έπεσαν λαχανικά και ψάρια

Αντίθετα, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 28 κατηγορίες με σημαντικότερες τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά -17,3% (+21,8% έναντι Ιουνίου 2025), τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -3,3% (-15,6% έναντι Ιουνίου 2025), η ζάχαρη κατά -2,8% (-1,6% έναντι Ιουνίου 2025), το πουργούρι κατά -2,5% (+2,7% έναντι Ιουνίου 2025), τα ζυμαρικά κατά -2,3% (+4,4% έναντι Ιουνίου 2025), τα μπισκότα κατά -2,1% (+5,5% έναντι Ιουνίου 2025), ο κύλινδρος υγραερίου κατά -1,9% (+23,6% έναντι Ιουνίου 2025), το αλεύρι κατά -1,9% (+7,3% έναντι Ιουνίου 2025), τα αλλαντικά κατά -1,7% (+10,6% έναντι Ιουνίου 2025) και το ρύζι κατά -1,6% (+1,6% έναντι Ιουνίου 2025). Η Υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι, κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν και παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Καταλήγοντας, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή υπογραμμίζει στην ανακοίνωση της ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές και «δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα».