Μέχρι και 36% διαφορά καταγράφεται στις τιμές μεταξύ της οικονομικότερης και της ακριβότερης επιλογής προϊόντων της ίδιας κατηγορίας σε μια υπεραγορά. Όπως προκύπτει μετά από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα της, οι καταναλωτές μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση μέσω της επιλογής οικονομικότερων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας. Χαρακτηριστικά, σημειώνεται ότι με βάση την έρευνα, ο καταναλωτής μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και €66,91 σε μία μόνο αγορά, ή μέχρι και €268 τον μήνα.

Πόσα μπορείς να γλιτώσεις

Η έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή βασίστηκε σε επιτόπια καταγραφή πραγματικών λιανικών τιμών και αφορά 60 βασικά προϊόντα, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν συνηθισμένες κατηγορίες αγαθών που περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες αγορές ενός νοικοκυριού. Αναλυτικότερα, η Υπηρεσία σημειώνει ότι η επιλογή πιο οικονομικών προϊόντων της ίδιας κατηγορίας μπορεί να μειώσει τη συνολική δαπάνη από 26,56% έως 35,95%, προσφέροντας εξοικονόμηση από €43,49 έως €66,91 σε μία μόνο αγορά. Για ένα νοικοκυριό που πραγματοποιεί αντίστοιχες αγορές σε εβδομαδιαία βάση, η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να ανέλθει περίπου σε €174 έως €268 τον μήνα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σύγκρισης τιμών και της ενημερωμένης καταναλωτικής επιλογής για την καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού, υπογραμμίζει η Υπηρεσία.

Αποτελέσματα έρευνας

Στόχος της έρευνας, ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο η επιλογή πιο οικονομικών εναλλακτικών προϊόντων, μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος αγοράς, χωρίς να διαφοροποιείται η σύνθεση των βασικών αγαθών που χρειάζεται ένα νοικοκυριό. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

∙ Στην πρώτη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή των 60 προϊόντων ανήλθε σε €171,05, ενώ η ακριβότερη επιλογή σε €232,55, παρουσιάζοντας διαφορά €61,50 ή 35,95%.

∙ Στη δεύτερη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή διαμορφώθηκε στα €197,44, έναντι €263,04 για την ακριβότερη επιλογή, με διαφορά €65,60 ή 33,23%.

∙ Στην τρίτη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή ανήλθε στα €187,62, ενώ η ακριβότερη στα €254,53, παρουσιάζοντας διαφορά €66,91 ή 35,66%.

∙ Στην τέταρτη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή διαμορφώθηκε στα €163,74, ενώ η ακριβότερη στα €207,23, με διαφορά €43,49 ή 26,56%.

Συμβουλές προςκαταναλωτές

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σε ανακοίνωση του, κατέγραφε ορισμένες συμβουλές, με αφορμή τις εκπτώσεις, στις οποίες προχωρούν ορισμένα καταστήματα τον Ιούλιο. Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των Καταναλωτών, παρέθεσε ορισμένες συμβουλές. Μεταξύ αυτών: (1) Διενεργήστε έρευνα αγοράς από τώρα και καθορίστε τον προϋπολογισμό σας από πριν. (2) Εντοπίστε τα προϊόντα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και σημειώστε την τιμή τους, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να έχετε πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων που θα ανακοινωθούν. (3) Μελετήστε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας. (4) Αναζητήστε κριτικές (reviews) για το προϊόν. (5) Αποφύγετε την αγορά προϊόντων, ακόμα κι αν αυτά πωλούνται σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, από ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν αμφίβολης νομιμότητας ιστοσελίδες, π.χ. δεν περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία έδρας και επικοινωνίας.