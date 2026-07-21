Η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου Μελών, η οποία διορίστηκε ομόφωνα από το Έκτακτο Συνέδριο της 5ης Ιουλίου 2026, προχώρησε στις πρώτες αποφάσεις της για την υλοποίηση της εντολής που έλαβε, θέτοντας σε εφαρμογή τον σχεδιασμό για την εξυγίανση του Μητρώου Μελών και την προετοιμασία των επόμενων κομματικών Συνεδρίων.

Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, στις 9 Ιουλίου 2026, υπό την προεδρία του Νίκου Αναστασίου, η Επιτροπή αποφάσισε την παραλαβή των επίσημων μητρώων μελών των ετών 2015, 2017, 2021 και 2025 σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να ενοποιηθούν και να αποτελέσουν τη βάση για την εξυγίανση του Μητρώου. Παράλληλα, αποφασίστηκε η εξέταση περιπτώσεων μελών που συμμετείχαν στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 με άλλα κόμματα ή εξέφρασαν δημόσια στήριξη προς αυτά, στη βάση τεκμηριωμένου καταλόγου που θα υποβαλλόταν στην Επιτροπή. Το τελικό Μητρώο θα παραδοθεί στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίων των Συνεδρίων.

Η Επιτροπή καθόρισε επίσης το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα κομματικά Συνέδρια, ορίζοντας το Καταστατικό Συνέδριο για τις 11 Οκτωβρίου 2026 και το Ιδεολογικοπολιτικό – Εκλογικό Συνέδριο για τις 13 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημόσια πρόσκληση προς τα μέλη για υποβολή εισηγήσεων σχετικά με καταστατικές τροποποιήσεις έως τις 31 Ιουλίου, η ετοιμασία προσχεδίου καταστατικών αλλαγών μέχρι τις 28 Αυγούστου, η διεξαγωγή επαρχιακών συνδιασκέψεων έως τις 25 Σεπτεμβρίου και η κατάθεση του τελικού κειμένου αλλαγών μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Στη δεύτερη συνεδρίασή της, στις 19 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή, μετά την αποχώρηση του Νίκου Αναστασίου, επαναβεβαίωσε την απόφασή της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση της εντολής που της ανέθεσε το Έκτακτο Συνέδριο.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε να ενημερώσει το Πολιτικό Γραφείο για τις μέχρι σήμερα αποφάσεις της και να ζητήσει την άμεση ανακοίνωση των ημερομηνιών των δύο Συνεδρίων, την αποστολή των επίσημων Μητρώων Μελών των ετών 2015, 2017, 2021 και 2025 σε ψηφιακή μορφή, καθώς και τη δημόσια πρόσκληση προς τα μέλη για υποβολή καταστατικών εισηγήσεων μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη παραλαβή των μητρώων είναι απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθεί η εξυγίανση του Μητρώου πριν από τη διεξαγωγή του Έκτακτου Εκλογικού Συνεδρίου, η ανάγκη του οποίου προέκυψε μετά την πρόσφατη παραίτηση του Προέδρου και το οποίο, σύμφωνα με το Καταστατικό, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός σαράντα ημερών. Παράλληλα, καλεί το Πολιτικό Γραφείο να προχωρήσει στη διοργάνωση των επαρχιακών συνδιασκέψεων πριν από τις 29 Σεπτεμβρίου, ώστε να συζητηθεί το προσχέδιο των καταστατικών αλλαγών που θα ετοιμάσει η Επιτροπή.