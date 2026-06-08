Με στήριξη €2 εκατ. στο πλαίσιο του STEP Award, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, η EnergyIntel δημιουργεί γραμμή παραγωγής για μια αποδεδειγμένη και ανεξάρτητα πιστοποιημένη κυπριακή τεχνολογία, από την καινοτομία και τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, στη βιομηχανική κλίμακα.

Η EnergyIntel ανακοινώνει την επίσημη υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης ύψους €2 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του STEP Award, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου. Η χρηματοδότηση σηματοδοτεί τη μετάβαση μιας αποδεδειγμένης και ανεξάρτητα πιστοποιημένης κυπριακής τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας από το στάδιο της ανάπτυξης και της δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες, στο στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής στην Κύπρο, ένα ορόσημο όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά και για την κυπριακή καινοτομία..

Η πορεία προς αυτό το σημείο δεν ξεκίνησε σήμερα. Η λύση θερμικής αποθήκευσης ενέργειας της EnergyIntel ξεκίνησε ως μια καινοτομία με σημαντικές προοπτικές. Ακολούθως, μέσα από το DISRUPT Grant που απονεμήθηκε στην εταιρεία το 2023, ύψους €1,5 εκατ., η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει, να επιβεβαιώσει και να εφαρμόσει την τεχνολογία της σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Σήμερα, με δέκα μονάδες E247-V1 ήδη σε λειτουργία σε τέσσερις χώρες, η τεχνολογία έχει πλέον περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Και δεν το λέει μόνο η ίδια η εταιρεία. Η τεχνολογία έχει πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από τον DNV, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς διασφάλισης και διαχείρισης κινδύνου.

Το STEP Award έρχεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο: τη βιομηχανική παραγωγή.

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει τη δημιουργία μιας σύγχρονης γραμμής παραγωγής στην Κύπρο, με δυναμικότητα παραγωγής έως 1.000 μονάδων θερμικής αποθήκευσης E247-V1 ετησίως.

«Η υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης για το STEP Award αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την EnergyIntel και για την πορεία μιας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στην Κύπρο με στόχο να ανταποκριθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης: την αποθήκευση ενέργειας. Με τη στήριξη αυτή περνάμε από την επιβεβαίωση της τεχνολογίας μας στη βιομηχανική παραγωγή της. Η φιλοδοξία μας δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη καινοτομίας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τεχνολογία που κατασκευάζεται στην Κύπρο, εξυπηρετεί διεθνείς αγορές και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και την απανθρακοποίηση της Ευρώπης. Το STEP Award μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε αυτή τη μετάβαση και να αποδείξουμε στην πράξη ότι η κυπριακή καινοτομία μπορεί να εξελιχθεί σε βιομηχανική παραγωγή με διεθνές αποτύπωμα», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της EnergyIntel, Ευγενία Ηροδότου.