Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στο κοινοβούλιο της Αλβανίας κατά τη συζήτηση για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με δάνειο που προορίζεται για την αναβάθμιση του στρατού.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν στήριξαν τη συμφωνία, ενώ ένας εξ αυτών πήρε μαζί του το σχετικό έγγραφο, προκαλώντας νέο ευτράπελο στη συνεδρίαση.

Μάλιστα, θα μπορούσε να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό μιας υπαλλήλου, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα.

Ο βουλευτής άρπαξε το έγγραφο της συμφωνίας και έφυγε

Οι βουλευτές είχαν συγκεντρωθεί για να εγκρίνουν τη στρατιωτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τότε ένας βουλευτής του κόμματος «Mundësia», ο Άγκρον Σεχάι, άρπαξε ένα αντίγραφο του σχεδίου της συμφωνίας και αποχώρησε τρέχοντας από την αίθουσα.

Το έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και, σύμφωνα με τους κανόνες της Βουλής, οι βουλευτές μπορούσαν μόνο να το μελετήσουν σε ειδικό χώρο, αφού υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας, χωρίς να πάρουν αντίγραφο μαζί τους.

Τότε μια υπάλληλος αποφάσισε να τον κυνηγήσει, τρέχοντας πίσω του. Στην προσπάθειά της να τον φτάσει, έπεσε στις σκάλες, με την εικόνα να δημιουργεί φόβο για σοβαρό τραυματισμό.

Έντι Ράμα: Προσπάθησε να το σκάσει, όπως οι κλέφτες στο κοτέτσι

«Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει είναι ένας ληστής που ληστεύει και επιτίθεται σε όποιον μπει στο δρόμο του», έγραψε στην ανάρτησή του ο Έντι Ράμα.

«Προσπάθησε να το σκάσει ακριβώς όπως έκαναν οι κλέφτες όταν έμπαιναν σε ένα κοτέτσι για να κλέψουν κοτόπουλα, αποδεικνύοντας δημοσίως ότι ο κλέφτης γεννιέται, δεν γίνεται», πρόσθεσε.

Ο Ράμα ζητά την παρέμβαση της εισαγγελίας και εξέφρασε τη «συμπαράστασή» του στην «αθώα κοπέλα» που γλίτωσε χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

iefimerida.gr