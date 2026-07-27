Έξαλλοι είναι οι κάτοικοι στις κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας που επηρεάστηκαν από τη φωτιά που προκλήθηκε για άλλη μια φορά από το πεδίο βολής Καλού Χωριού. Αναστατοι ζητούν για ακόμη μια φορά μετακίνηση του πεδίου βολής που μόνο προβλήματα προκαλεί στην περιοχή τους όπως λένε, που κινδυνεύει να μείνει χωρίς φυσικό περιβάλλον, λόγω των φωτιών.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση στο philenews του Γιώργου Ιωσήφ, το σπίτι του οποίου βρίσκεται στην Αγία Άννα και κινδύνεψε από τη φωτιά. Όπως κατήγγειλε είχαν ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας και την Εθνική Φρουρά όπως να σταματούν οι ασκήσεις τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά δεν εισακούστηκαν. «Η καρέκλα αρέσει μας. Σηκωθείτε και ελάτε να δείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, τόνισε ότι στην Κύπρο δεν αναλαμβάνει κανένας τις ευθύνες που του αναλογεί.