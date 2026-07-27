Το 65,09% των Τ/κ επιθυμούν μια συμφωνία για την επίλυση του Κυπριακού, το 59,96% θεωρεί απαράδεκτη τη συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ το μοντέλο ομοσπονδίας αναδείχθηκε ως η πιο ευρέως αποδεκτή επιλογή λύσης με 75,94%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Κέντρο Μελετών Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS). Η έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων πρόσωπο με πρόσωπο σε 500 άτομα.

Στην έρευνά της, η CMIRS μετρά τις αντιλήψεις των Τουρκοκυπρίων για την πολιτική εμπιστοσύνη, την κοινωνική εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση και την ευτυχία, ενώ παράλληλα παρακολουθεί πώς αυτά τα ποσοστά αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και πώς επηρεάζονται από τα τρέχοντα γεγονότα.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, πρόκειται για την τρίμηνη έρευνα που κάνει το κέντρο και τα αποτελέσματα του Ιουνίου 2026. Η έρευνα έδειξε ότι η ανησυχία της κοινότητας για την έλλειψη λύσης είναι υψηλή σε οικονομικές, κοινωνικές και ασφαλιστικές διαστάσεις.

Η διευθύντρια του CMIRS, Μινέ Γιουτζέλ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ανέφερε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στην κοινωνία σχετικά με το άλυτο Κυπριακό και μια σημαντική πλειοψηφία του κοινού επιθυμεί μια συμφωνία. Πρόσθεσε ότι το γεγονός ότι το 65,09% των συμμετεχόντων εξέφρασε βούληση για λύση δείχνει ότι το υφιστάμενο στάτους κβο δεν θεωρείται βιώσιμο από ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας και σημείωσε το ποσοστό του 59,96% που θεωρεί απαράδεκτη τη συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης. Όσον αφορά τα μοντέλα λύσης, η κ. Γιουτζέλ δήλωσε ότι το υψηλότερο επίπεδο αποδοχής παρατηρήθηκε στο μοντέλο δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας που βασίζεται στην πολιτική ισότητα.

Το ποσοστό αποδοχής αυτού του μοντέλου λύσης είναι 75,94% και δείχνει ότι ένα ευρύ τμήμα της κοινωνίας είναι ανοιχτό σε επιλογές λύσης που διαμορφώνονται στο πλαίσιο διεθνών παραμέτρων.

Πρόσθεσε δε ότι το γεγονός ότι το μοντέλο λύσης συνομοσπονδίας κρίθηκε αποδεκτό από το 61,37% των ψηφοφόρων δείχνει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να εξετάσει διαφορετικές επιλογές λύσης, ενώ το μοντέλο του ενιαίου κράτους έγινε αποδεκτό μόνο από το 25,95%, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η επιλογή παραμένει αρκετά αδύναμη όσον αφορά την κοινωνική υποστήριξη. Παρ’ όλα αυτά, η Μινέ Γιουτζέλ σημείωσε ότι η υποστήριξη του μοντέλου του ενιαίου κράτους έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένδειξη αυξανόμενης δυσαρέσκειας προς την υφιστάμενη κατάσταση.

Η διευθύντρια του CMIRS βρήκε αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ιδέα της εκ νέου συμβίωσης με Ελληνοκύπριους, καθώς το 50,31% βρήκε αυτή την ιδέα αποδεκτή. Το ποσοστό αυτό, εξήγησε, δείχνει ότι περίπου το ήμισυ της κοινωνίας έχει θετική στάση απέναντι στην ιδέα της συμβίωσης, ενώ το άλλο μισό διατηρεί ακόμη επιφυλάξεις. Η κ. Γιουτζέλ πρόσθεσε ότι ενώ η βούληση για λύση είναι υψηλή, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής εμπιστοσύνης και των αμοιβαίων σχέσεων.

Ανέφερε επίσης ότι οι δείκτες άγχους που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα αποκάλυψαν ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πηγή ανησυχίας όχι μόνο σε πολιτικό αλλά και σε οικονομικό, κοινωνικό και σε επίπεδο ασφάλειας, προσθέτοντας ότι το 88,38% των συμμετεχόντων εξέφρασε ανησυχία για την τρέχουσα αβεβαιότητα.

Σημείωσε ότι το 82,36% των ερωτηθέντων θεωρεί ανησυχητική την αναστολή ή την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι το κοινό βλέπει ολοένα και περισσότερο την έλλειψη λύσης ως μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ανέφερε ότι οι ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις βρίσκονται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με το 92,58% να εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα αυξημένης απομόνωσης και περιορισμών και το 91,98% να πιστεύει ότι το Κυπριακό θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Πρόσθεσε ότι πάνω από το 90% των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στην ενέργεια και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ το 92,39% θεωρεί ανησυχητικές τις πρόσφατες συμφωνίες ενέργειας και ασφάλειας που συνήψε η ε/κ πλευρά.

Η Μινέ Γιουτζέλ ανέφερε ότι η σχέση μεταξύ των μοντέλων λύσης και των ανησυχιών ήταν επίσης αξιοσημείωτη στην έρευνα, λέγοντας ότι ενώ το μοντέλο ομοσπονδίας κρίθηκε αποδεκτό από το 75,94%, το 63,52% των ερωτηθέντων θεώρησε μια πιθανή ομοσπονδιακή λύση ανησυχητική.

Εξήγησε ότι αυτό δείχνει πως ενώ το κοινό υποστηρίζει την ιδέα μιας λύσης, διατηρεί σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής και τα πιθανά αποτελέσματα.

Το γεγονός, συνέχισε, ότι το 44,09% των ερωτηθέντων θεωρεί τη λύση των δύο κρατών ανησυχητική, αποκαλύπτει ότι το κοινό προσεγγίζει όλες τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις με κάποιο βαθμό προσοχής/επιφύλαξης. Πρόσθεσε ότι το κοινό δεν υποστηρίζει άνευ όρων ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά μάλλον αναζητά μια βιώσιμη λύση που θα παρέχει ασφάλεια, οικονομική και πολιτική σταθερότητα.

ΚΥΠΕ