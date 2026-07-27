Οι διαδικτυακές απάτες εξελίσσονται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές εγκληματικότητας και στην Κύπρο, με τις οικονομικές απώλειες να ξεπερνούν τα €10,3 εκατομμύρια το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Αστυνομία Κύπρου, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή απέναντι στις ολοένα πιο εξελιγμένες μεθόδους εξαπάτησης.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατά το 2025 καταγγέλθηκαν στα επαρχιακά Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) συνολικά 921 υποθέσεις απάτης μέσω διαδικτύου.

Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν την απόσπαση χρηματικών ποσών ύψους 10.352.540 ευρώ, 4.185.955 δολαρίων ΗΠΑ και 5.272 στερλινών, γεγονός που καταδεικνύει το σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα του φαινομένου.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι ηλεκτρονικές απάτες αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές εγκληματικότητας παγκοσμίως και ότι η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως σημειώνει, οι δράστες αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, την ευρεία χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα και, κυρίως, την εμπιστοσύνη των πολιτών, με στόχο την απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι υποθέσεις που καταγγέλλονται διερευνώνται είτε από την ίδια είτε από τα επαρχιακά ΤΑΕ, ανάλογα με τη φύση της κάθε περίπτωσης.

Οι συνηθέστερες μορφές εξαπάτησης αφορούν ψευδή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτά μηνύματα (SMS), τηλεφωνικές απάτες, ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες, απάτες που σχετίζονται με την πληρωμή τιμολογίων για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις, απάτες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών και καρτών πληρωμών.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι διαδικτυακές απάτες συνδέονται συχνά με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που δρουν σε διεθνές επίπεδο, ενώ οι δράστες βρίσκονται πολλές φορές εκτός Κύπρου.

Όπως λέει, η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων προϋποθέτει σχεδόν πάντοτε διεθνή συνεργασία, η οποία χαρακτηρίζεται καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μορφής οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι έχει αναπτύξει συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αυτή έχει ήδη αποφέρει θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας στον εντοπισμό και τη σύλληψη δραστών που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαδικτυακής απάτης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών, τις οποίες η Αστυνομία χαρακτηρίζει ως την αποτελεσματικότερη ασπίδα προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή τραπεζικά δεδομένα, υπενθυμίζοντας ότι οι τράπεζες, οι κρατικές υπηρεσίες και άλλοι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ τέτοιου είδους πληροφορίες μέσω αυτών των μέσων επικοινωνίας.

Η Αστυνομία συμβουλεύει επίσης τους πολίτες να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία από ύποπτα μηνύματα, να επαληθεύουν πάντοτε την ταυτότητα του αποστολέα πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να χρησιμοποιούν ισχυρούς και διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε λογαριασμό και να ενεργοποιούν, όπου είναι διαθέσιμη, τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication).

Επιπλέον, καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τόσο την τράπεζά τους όσο και την Αστυνομία σε περίπτωση που υποψιάζονται ότι έχουν πέσει θύματα ηλεκτρονικής απάτης.

Καταληκτικά, η Αστυνομία επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συλλογική προσπάθεια, τονίζοντας πως η συνεργασία των πολιτών με τις αρμόδιες αρχές, η έγκαιρη καταγγελία περιστατικών και η συνεχής ενημέρωση αποτελούν βασικούς παράγοντες για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών απατών και την ενίσχυση της ασφάλειας στο ψηφιακό περιβάλλον.

ΚΥΠΕ