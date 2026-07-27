Ξεκίνησε σήμερα η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, για την υπόθεση του τελούντος εν αργία, Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την σημερινή, πρώτη μέρα, έναρξης, της κεκλεισμένων των θυρών, ακροαματικής διαδικασίας, ήδη εκλήθησαν μάρτυρες για εμφάνιση ενώπιον του Κακουργιοδικείου, από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής.

Τον δε Γενικό Εισαγγελέα θα εκπροσωπεί από το σημείο αυτό, της έναρξης της κεκλεισμένων των θυρών, διαδικασίας, μέχρι και την ολοκλήρωση της δίκης και την ανακοίνωση της απόφασης του Κακουργιοδικείου, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Μικαέλλα Πασιαρδή.

Μέχρι σήμερα, και ως την απαγγελία του κατηγορητηρίου με το οποίο βαρύνεται ο τελών εν αργία Δήμαρχος Πάφου, την υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας Πάφου με την εισαγγελέα, Ειρήνη Σάββα.

Νέο στοιχείο αποτελεί το ότι, η υπεράσπιση του Φαίδωνα Φαίδωνος, έθεσε με την έναρξη της δίκης, κάποιο νομικό ζήτημα ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο ζητεί, όπως μελετηθεί και ληφθεί σχετική απόφαση πριν κληθεί για να ακουστεί η παραπονούμενη από το Δικαστήριο.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, τέτοια θέματα, που για ευνόητους λόγους, δεν αναφέρουμε με λεπτομέρειες, έχουν τεθεί από τους δικηγόρους κατηγορουμένων και σε άλλες πανομοιότυπες περιπτώσεις με παρόμοιο κατηγορητήριο που έχει σαν βασική κατηγορία τον βιασμό και απερρίφθησαν.

Υπάρχει δηλαδή προηγούμενη νομολογία η οποία προφανώς και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, στην απάντηση του Δικαστηρίου προς την Υπεράσπιση του κ. Φαίδωνος, για το συγκεκριμένο προδικαστικό ζήτημα που έθεσαν σήμερα ενώπιον του κακουργιοδικείου ζητώντας να απαντηθεί πριν την εμφάνιση της παραπονούμενης για βιασμό της, ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η δίκη που ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα, θα συνεχιστεί με βάση παλαιότερη απόφαση του Κακουργιοδικείου, και κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες συνεχόμενα, μέχρι και τις 31 Ιουλίου, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Οι πέντε κατηγορίες που βαρύνουν τον κ. Φαίδωνος και για τις οποίες απάντησε μη παραδοχή, αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης (2 κατηγορίες), της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη.