Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, υπό την προεδρία του Δημαρχεύοντος Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου, για το θέμα της δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων σκύλων, οι εμπλεκόμενοι τοπικοι φορείς τρέχουν με εντατικό ρυθμό τις διαδικασίες προκειμένου το συντομότερο δυνατό να είναι όλα έτοιμα για την τελική απόφαση για τον χώρο.

Το θέμα αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα, δήλωσε στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου μέχρι τώρα και της έκτασης που λαμβάνει το πρόβλημα ολοένα και περισσότερο.

Θυμίζουμε ότι στη σύσκεψη του Μαίου παρευρέθηκαν οι τέσσερις Δήμαρχοι της επαρχίας Πάφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου, η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, η Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριέττας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animal Aid.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Πάφου.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, ενημέρωσε στην εν λόγω σύσκεψη τους παρευρισκόμενους ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους 250 χιλιάδων ευρώ.

Ο Δημαρχεύων Πάφου επανέλαβε την βούληση του να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το καταφύγιο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027.