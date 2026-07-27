Καταγγελία που έγινε το 2022 και σχετίζεται με πέντε προσλήψεις που φέρονται να έγιναν παράνομα στον Δήμο Πάφου επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος, αφορούν οι καταθέσεις που λαμβάνει το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν χθες (Pafos Live) στελέχη που συμμετείχαν στο δημοτικό συμβούλιο κλήθηκαν από το ΤΑΕ Αρχηγείου προκειμένου να δώσουν τις θέσεις τους για τις επίμαχες προσλήψεις.

Βάσει διασταυρωμένων πληροφοριών του philenews, η υπό διερεύνηση υπόθεση είναι ανάμεσα σε άλλες τρεις που είχαν καταγγελθεί από ανώτερη δημοτικό λειτουργό και στρεφόταν κατά του εν αργία δημάρχου, Φαίδωνα Φαίδωνος και του τέως δημοτικού γραμματέα, Θέμη Φιλιππίδη.

Η εν λόγω λειτουργός είχε κάνει την καταγγελία την άνοιξη του 2022 στο ΤΑΕ Πάφου και στη συνέχεια τη διερεύνηση ανέλαβε το ΤΑΕ Αρχηγείου. Ο φάκελος της υπόθεσης με τις τέσσερις πτυχές είχε διαβιβαστεί τον περασμένο Ιανουάριο για τελευταία φορά στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος όπως είχαμε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο έδωσε οδηγίες για επιπλέον ανακριτικές ενέργειες.

Σ΄ αυτές τις επιπλέον ενέργειες που ζητήθηκαν από τον επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας εντάσσεται η κλήτευση που έλαβαν τα προαναφερθέντα πρόσωπα, καθώς κατά την επίμαχη περίοδο διετέλεσαν μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως αποκαλύψαμε τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία που κλήθηκε μετά από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να συνδράμει στις αστυνομικές έρευνες, είχε καταλήξει σε σημαντικά ευρήματα. Όπως προέκυψε οι διαδικασίες πρόσληψης στον Δήμο Πάφου για πέντε θέσεις με απολαβές μέχρι και €53.258 ήταν διάτρητες. Όπως προέκυψε, προσελήφθη παράτυπα συγγενής δημοτικού σύμβουλου.

Οι πέντε θέσεις, για τις οποίες εγείρονται ζητήματα, αφορούν έναν διευθυντή έργων Έξυπνης Πόλης, έναν βοηθό διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης και τρεις μόνιμους λειτουργούς Δημοτικής Υπηρεσίας.

Χωρίς έγκριση

Στοιχεία που εξασφάλισε η Αστυνομία το φθινόπωρο του 2023 δείχνουν ότι ο Δήμος Πάφου όταν άρχισε τη διαδικασία για πρόσληψη διευθυντή και βοηθού διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης δεν είχε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Για την ακρίβεια δρομολόγησε διαδικασίες προσλήψεων τρεις μήνες πριν λάβει έγκριση.

Όταν προκήρυξε τις θέσεις ο Δήμος Πάφου, γνωστοποιούσε ότι «ο βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α13: €53.258. Στη μισθοδοσία θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης».

Επιπλέον, η θέση βοηθού διευθυντή Έξυπνης Πόλης, ήταν κλίμακας Α8-10-11 για περίοδο τριών ετών.

Ο Δήμος Πάφου αιτήθηκε έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 23/9/2021. Ωστόσο στις 6 Οκτωβρίου του 2021 και πριν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου απαντήσει, ο Δήμος άρχισε τη διαδικασία προσλήψεων για τις δυο θέσεις. Συγκεκριμένα, δημοσιοποίησε σε δυο τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ότι δέχεται σχετικές αιτήσεις για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Ακόμη, πριν από τη σχετική έγκριση διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος πρόσφερε διορισμό σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα από 22/11/2021 και 10/12/2021, αντιστοίχως, για την πλήρωση των δυο θέσεων.

Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε πολύ αργότερα. Συγκεκριμένα, η γραπτή έγκριση για τις υπό συζήτηση διευθυντικές θέσεις έφερε ημερομηνία 27 Ιανουαρίου του 2022, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Οι υπουργοί Εσωτερικών Οικονομικών (…) έχουν από κοινού εγκρίνει (…) την πρόσληψη ενός Διευθυντή (κλ. Α13) και ενός Βοηθού Διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης (Κλ. Α11), ΕΟΧ (σ.σ. Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου) για περίοδο τριών ετών ή ενωρίτερα εφόσον εκλείψει η ανάγκη για την οποία θα προσληφθούν».

Υπήρχαν κι άλλα παράδοξα, όμως. Ο Δήμος, όπως διαπιστώθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προσέλαβε για τη θέση του Βοηθού Διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης συγκεκριμένο άτομο, το οποίο δεν είχε υποβάλει καν αίτηση.

Τρεις μόνιμοι λειτουργοί

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε κι αποκάλυψε ο «Φ», παράνομη παρουσιάζεται να είναι και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη τριών μόνιμων λειτουργών Δημοτικής Υπηρεσίας. Όπως συνάγεται, το δημοτικό συμβούλιο έκανε παράνομα αναγωγή αποτελεσμάτων σε γραπτές εξετάσεις για σκοπούς πλήρωσης των θέσεων, επιβραβεύοντας πρόσωπα τα όποια είχαν αποτύχει στη γραπτή εξέταση. Μάλιστα, η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρος του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) είχε προειδοποιήσει για έκνομη διαδικασία.

Η χρονική σειρά των επίμαχων γεγονότων:

>> Στις 17/12/2022 έγιναν οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση των θέσεων. Από τους 72 υποψήφιους μόνο τρεις συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία. Μετά και την προφορική εξέταση (11/3/2023) αποδέχθηκαν τον διορισμό μόνο δυο πρόσωπα. Μάλιστα, η μια εκ των δυο λειτουργών υπέβαλε παραίτηση έναν μήνα αργότερα (11/4/2023).

>> Ο δημοτικός γραμματέας με επιστολή του προς την αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου (22/3/2023) αιτήθηκε όπως γίνει στατιστική επεξεργασία και τελικώς αναγωγή αποτελεσμάτων των αποτυχόντων υποψήφιων προσώπων, για να γλυτώσει χρονοβορές διαδικασίες πρόσληψης. Πρόθεση ήταν να γίνει συνέντευξη με αυτά τα πρόσωπα που θα αναδείκνυε η αναγωγή, για να καλυφθούν οι κενές θέσεις.

>> Η Αντιπρύτανης απάντησε αρνητικά στις 30/3/2023. Σημείωσε πως δεν υπάρχει καθιερωμένη στατιστική επεξεργασία (αναγωγή) και πως θα έπρεπε να περιληφθεί στο πλαίσιο προκήρυξης της πλήρωσης των θέσεων για να είναι νομικά έγκυρη. Επιπρόσθετα, η πρόεδρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. επεσήμαινε πως η πρόσθεση τριών μονάδων στην οποία προέβη ο Δήμος στο τεστ ικανοτήτων (20% της βαθμολογίας του συγκεκριμένου τεστ) είναι αυθαίρετη και ενδεχομένως νομικά προσβλητέα.

>> Στις 13/4/2023 το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το νομικό σύμβουλο του Δήμου και σε αντίθεση με τις πιο πάνω συστάσεις της αντιπρυτάνεως κάλεσε σε προφορική εξέταση τους έξι υποψήφιους με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, μετά από αναγωγή.

>> Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο μετά και την προαναφερθείσα διαδικασία αποφάσισε την πρόσληψη της 1ης και της 2ης κατά σειρά, που ήταν 4η και 7η, αντιστοίχως, με βάση τον αρχικό κατάλογο. Πριν από την πρόσληψή τους εργάζονταν στον Δήμο με καθεστώς αορίστου και ορισμένου χρόνου. Η μια εξ αυτών ήταν κατά την επίμαχη περίοδο συγγενής δημοτικού συμβούλου.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 2026 όταν είχαμε ρωτήσει τον κ. Φαίδωνος για τις επίμαχες προσλήψεις και τις ενδεχόμενες παρατυπίες τόνισε πως όλα έγιναν νομότυπα.