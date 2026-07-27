Σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, στρατηγικών πρωτοβουλιών και προσήλωσης στην επαγγελματική αριστεία και τη δεοντολογία εισέρχεται ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του.

Νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο Ανδρέας Σπυρίδης, διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Κουρούγιαννη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας του Συνδέσμου στην κυπριακή χρηματοοικονομική κοινότητα.

Καθήκοντα Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Jan-Hofmeyr Retief, ενώ το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν οι Κυριάκος Ίνιος (Γραμματέας), Evgeny Tarakanov (Ταμίας), καθώς και οι Στέλλα Μουρουζίδου Δάμτσα, Βύρων Κακλόπουλος και Σπύρος Ιερείδης ως Μέλη.

Ως ο επίσημος εκπρόσωπος του CFA Institute στην Κύπρο, ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της επαγγελματικής αριστείας, της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας στον επενδυτικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Μέσα από τη δράση του, συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των αγορών, στην ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής γνώσης και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος στην Κύπρο, αποτελώντας μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών του χώρου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο φέρνει μαζί του σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία και κοινό όραμα για την περαιτέρω ενίσχυση του κύρους του Συνδέσμου, με έμφαση στη στενότερη συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά, καθώς και στην ανάδειξη του CFA Society Cyprus ως σημείου αναφοράς για τον χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας.

Σε δήλωση του ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντρέας Σπυρίδης ανέφερε:

«Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του CFA Society Cyprus με υψηλό αίσθημα ευθύνης και βαθύ σεβασμό στο έργο που παραλαμβάνουμε. Βασική μας επιδίωξη είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Συνδέσμου ως φορέα επαγγελματικής αριστείας, διαμόρφωσης απόψεων και θεσμικής εκπροσώπησης στον χρηματοοικονομικό τομέα. Θα επενδύσουμε στη γνώση, στη συνεργασία και στην ανάπτυξη των μελών μας, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική παιδεία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις αγορές. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες της ακεραιότητας, της δεοντολογίας, της συμπερίληψης και του επαγγελματισμού, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του Συνδέσμου και υπηρετούν το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον».

Το έργο του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου ενισχύεται μέσα από τις θεματικές του επιτροπές:

● Advocacy Committee, με στόχο την ενίσχυση των προτύπων και τη συμβολή στον δημόσιο διάλογο για τις αγορές, τη ρύθμιση και την συμπερίληψη,

● Research Challenge & University Relations Committee, η οποία προάγει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επαγγελματική πρακτική,

● Financial Literacy Committee, η οποία επικεντρώνεται στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση της κοινωνίας,

● Public Relations Committee, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της φωνής και ορατότητας του Συνδέσμου στον δημόσιο διάλογο,

● Membership Committee, νεοσύστατη επιτροπή με έμφαση στη διατήρηση μελών, την ενεργό τους συμμετοχή, και πρωτοβουλίες ενίσχυσης αξίας που προσφέρεται προς τα μέλη του συνδέσμου.

CFA Society Cyprus

Ο CFA Society Cyprus αποτελεί τον κορυφαίο φορέα εκπροσώπησης επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων, με ηγετική παρουσία, από το 2003, στα χρηματοοικονομικά δρώμενα του τόπου. Είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου CFA Institute και αριθμεί σήμερα περισσότερα από 300 μέλη. Αποστολή του CFA Society Cyprus είναι η προώθηση ηθικών προτύπων και επαγγελματικής αριστείας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς.