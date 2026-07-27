Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) εξέφρασε την Παρασκευή την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά του για τις διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν την Τετάρτη. Και έκανε λόγο για μια κατάσταση που δεν συνάδει με το προφίλ της Κύπρου ως σύγχρονου ευρωπαϊκού τουριστικού προορισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΤΕΚ αναφέρει ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκλήθηκαν λόγω της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και επηρέασαν, μεταξύ άλλων, ξενοδοχειακές μονάδες, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τους και επηρεάζοντας αρνητικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει την κατάσταση «ανεπίτρεπτη» για έναν τουριστικό προορισμό που επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στις διεθνείς αγορές.

Συμφωνούμε με όλα. Είναι απαράδεκτο η Κύπρος, με ανάπτυξη μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και με τον τουρισμό ως βασική της βιομηχανία, να μην μπορεί να να καλύψει τις απαιτήσεις ηλεκτροδότησης σε θερμοκρασίες 40 βαθμών κελσίου.

Μήπως όμως έχουν και οι ξενοδόχοι τις δικές τους ευθύνες; Είναι πρωτίστως ευθύνη του κράτους η διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρισμού.

Όταν όμως αδυνατεί, δεν θα έπρεπε οι επαγγελματίες του τουρισμού να διασφαλίζουν ικανή αυτοπαραγωγή και αποθήκευση πράσινης ενέργειας για εκείνα τα 20-30 λεπτά μιας διακοπής στην ηλεκτροδότηση; Μήπως αμέλησαν -τσιγκουνεύτηκαν κάποιοι-, εις βάρος των συμφερόντων τους και των πελατών τους, να επενδύσουν στην απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας;

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