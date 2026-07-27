Η επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της τη Δευτέρα η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η κ. Ολγκίν είπε ότι στη συνάντησή της με τον Πρόεδρο, «προετοιμάζουμε την επίσκεψη του ΓΓ» ο οποίος φθάνει απόψε.

«Η αποστολή του ΓΓ είναι να διευκολύνει, να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προχωρήσουν προς διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Και είναι για αυτό το λόγο που έρχεται, είπε, προσθέτοντας ότι ο ΓΓ επισκέπτεται την Κύπρο, «για σχεδόν δέκα χρόνια προωθεί και στηρίζει τις προσπάθειες για το Κυπριακό. Έρχεται με αυτόν τον σκοπό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο», ανέφερε η κ. Ολγκίν.

Είπε επίσης ότι επέστρεψε από ένα μακρύ ταξίδι στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα, όπου είχε «καλές συναντήσεις και συζητήσαμε όλα τα απαραίτητα ζητήματα που πρέπει να προχωρήσουν ώστε να υπάρξει πρόοδος».

Εξέφρασε επίσης τη χαρά της «που υποδεχόμαστε σήμερα το απόγευμα τον Γενικό Γραμματέα».

Η κ. Ολγκίν θα έχει στις 11 συνάντηση με τον Τ/Κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

ΚΥΠΕ