Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έως και 7% τη Δευτέρα, μετά την αναστολή των στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ενίσχυσε προσωρινά τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου υποχωρούσαν κατά 4,48%, στα 87,56 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), επίσης παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε πτώση 5%, στα 84,80 δολάρια.

Νωρίτερα, το Brent είχε χάσει έως και 7%, υποχωρώντας κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, προτού περιορίσει τις απώλειές του. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης το WTI και οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου.

Παρά τη διόρθωση, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει μηνιαία άνοδο άνω του 25%, καθώς η επέκταση των εχθροπραξιών στην Ερυθρά Θάλασσα και οι απειλές των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι κατά σαουδαραβικών λιμανιών εντείνουν τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία.

Η σύγκρουση, η οποία διαρκεί σχεδόν πέντε μήνες, έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για νέο πληθωριστικό σοκ, την ώρα που τα αποθέματα περιορίζονται και οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων αυξάνονται.

Ο Σολ Καβόνικ της MST Marquee δήλωσε στο Bloomberg ότι η παύση των πληγμάτων και οι πληροφορίες περί προόδου στις συνομιλίες έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης και πιθανής αποκατάστασης των ενεργειακών ροών.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, παραμένουν άλυτα, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλός κίνδυνος οποιαδήποτε εκεχειρία να αποδειχθεί προσωρινή.

«Χώρος» στις διαπραγματεύσεις

Έπειτα από 13 ημέρες συνεχών πληγμάτων κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους το βράδυ της Παρασκευής. Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε επίσης τα αντίποινά της μετά τη διακοπή των αμερικανικών βομβαρδισμών.

Ερωτηθείς από το NBC εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις».

Νέες απειλές στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν ότι έπληξαν το Σάββατο εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στις παραθαλάσσιες πόλεις Τζιζάν και Γιανμπού. Οι ισχυρισμοί τους δεν επιβεβαιώθηκαν από τη Σαουδική Αραβία ή τη Saudi Aramco.

Η Γιανμπού, όπου βρίσκεται ο δυτικός τερματικός σταθμός του αγωγού Ανατολής–Δύσης, έχει αποκτήσει καθοριστική σημασία για τις εξαγωγές σαουδαραβικού αργού μετά τον ουσιαστικό περιορισμό της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Στην Τζιζάν λειτουργούν διυλιστήριο και τερματικός σταθμός εξαγωγών.

Η ναυσιπλοΐα στα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα της περιοχής παραμένει, πάντως, πολύ χαμηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις οκτώ εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή.

Στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, καταγράφηκαν συνολικά 14 διελεύσεις πλοίων και προς τις δύο κατευθύνσεις, ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός για το 2026.

Διακοπή φορτώσεων στο Νοβοροσίσκ

Οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές συνεχίζονται και στη Μαύρη Θάλασσα. Το Νοβοροσίσκ, το μεγαλύτερο ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι στην περιοχή, διέκοψε τις φορτώσεις λόγω ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο τερματικός σταθμός δεν πραγματοποιεί φορτώσεις από τις 21 Ιουλίου.

Οι επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην οικονομική ανάπτυξη, τις καταναλωτικές δαπάνες και τον πληθωρισμό αναμένεται να απασχολήσουν τις κεντρικές τράπεζες. Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα συνεδριάζει στις 28 και 29 Ιουλίου.