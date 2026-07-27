Τραγωδία σημειώθηκε σε χρυσωρυχείο στα νησιά Σολομώντα όταν κατολίσθηση σε μεγάλο υπαίθριο μεταλλείο χρυσού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των νησιών περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ότι έγινε κατολίσθηση.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν εκσκαφείς να προσπαθούν να απομακρύνουν βράχους και χώμα που έχουν καταπλακώσει μέρος του μεταλλείου.

Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά. Βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Gold Ridge Mining διακρατεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του η Wanguo International Mining, η οποία ανέφερε τον Μάιο ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο εισέφερε σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ των νησιών του Σολομώντα.

protothema.gr