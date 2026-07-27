Πολλές φορές, η επιλογή ενός προορισμού συνδέεται με την επιθυμία να επισκεφθεί κανείς ένα φημισμένο αξιοθέατο ή να αντικρίσει ένα μοναδικό τοπίο.

Κι όμως, πόσο συχνά οι προσδοκίες μετατρέπονται σε απογοήτευση όταν ο ταξιδιώτης βρεθεί μπροστά σε ένα βαρετό, υπερτιμημένο ή ακόμα και αποκρουστικό θέαμα, αφού έχει ξοδέψει χρόνο και χρήμα για να φτάσει ως εκεί.

Από τη διάσημη Μόνα Λίζα, που πολλοί αποκαλούν «υπερβολικά μικρή και μακρινή», μέχρι τα βρόμικα και απογοητευτικά λουτρά της Βουδαπέστης, υπάρχουν παγκοσμίως αξιοθέατα που αντί να εντυπωσιάσουν, καταφέρνουν να χαλάσουν τη διάθεση.

Σε αφιέρωμα της η Daily Mail με βάση τις απόψεις ταξιδιωτών και ειδικών, παρουσίασε τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου – εκείνα που συχνά προκαλούν την ίδια αντίδραση: «για αυτό ήρθαμε;».

Η μικροσκοπική Μόνα Λίζα

Η Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου θεωρείται ένα από τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του Παρισιού.

Ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι είναι πολύ μικρότερος από όσο περιμένουν οι περισσότεροι, ενώ οι τεράστιες ουρές και το πλήθος κάνουν δύσκολη ακόμη και μια φευγαλέα ματιά.

Επισκέπτες αναφέρουν ότι είναι πιθανότερο να φωτογραφίσουν τα κεφάλια των τουριστών που βρίσκονται μπροστά τους παρά το ίδιο το έργο, ενώ οι φύλακες ζητούν από το κοινό να προχωρά γρήγορα.

Τα «βρόμικα» λουτρά της Βουδαπέστης

Τα λουτρά Σέτσενι είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης και λειτουργούν ως προορισμός ευεξίας από το 1913.

Ωστόσο, επισκέπτες κάνουν λόγο για έντονο συνωστισμό, δυσάρεστες μυρωδιές και βρόμικες εγκαταστάσεις.

Η Βρετανίδα TikToker Μελίκα υποστήριξε ότι το κτίριο έμοιαζε να καταρρέει, τα πλακάκια ήταν εμφανώς βρόμικα και η εσωτερική πισίνα τόσο απωθητική, ώστε δεν θέλησε καν να μπει.

Το χαοτικό M&M’s World

Το M&M’s World στο Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί «τουριστική παγίδα», με υπερβολικά υψηλές τιμές, ασφυκτικό συνωστισμό και έντονες μυρωδιές ζάχαρης και σοκολάτας.

Τα γεμάτα κλιμακοστάσια, τα παιδιά που φωνάζουν και τα εκτυφλωτικά φώτα και χρώματα δημιουργούν, σύμφωνα με επισκέπτες, μια εξαντλητική και υπερδιεγερτική εμπειρία.

Αντίστοιχα καταστήματα λειτουργούν στη Νέα Υόρκη και το Λας Βέγκας, χωρίς να προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο τοπικό στοιχείο.

Το μικροσκοπικό Μάνεκεν Πις

Το διάσημο χάλκινο άγαλμα των Βρυξελλών, που απεικονίζει ένα μικρό αγόρι να ουρεί, χρονολογείται από το 1619.

Παρά τη φήμη του, αρκετοί ταξιδιώτες το θεωρούν μικρό και απογοητευτικό. Το άγαλμα ντύνεται περιστασιακά με παραδοσιακές φορεσιές ή κοστούμια εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς, χωρίς όμως να εντυπωσιάζει όλους τους επισκέπτες.

Ο Λευκός Οίκος από μακριά

Ο Λευκός Οίκος είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο, όμως η εμπειρία της επίσκεψης δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες.

Οι τουρίστες παραπονιούνται ότι το κτίριο βρίσκεται συχνά υπό κατασκευή, περιβάλλεται από βαριά μέτρα ασφαλείας και είναι πολύ μακριά για να το δουν καθαρά.

Ένας επισκέπτης χαρακτήρισε τη διακόσμηση υπερβολικά φανταχτερή, κάνοντας ακόμη λόγο για λεκέδες στα χαλιά.

Ο συνωστισμός στο Φουσίμι Ινάρι

Ο ναός Φουσίμι Ινάρι-τάισα στο Κιότο αποτελεί σταθερό σημείο των ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ιαπωνία, αλλά ο υπερβολικός κόσμος αλλοιώνει την εμπειρία.

Οι επισκέπτες περιγράφουν ένα συνεχές πλήθος ανθρώπων και influencers που σχηματίζουν ουρές για φωτογραφίες, εμποδίζοντας όσους θέλουν να απολαύσουν τον χώρο.

Η ανάβαση μέχρι την κορυφή είναι απαιτητική, ενώ η θέα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς εμποδίζεται από δέντρα και κόσμο.

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος χάνει τα χρώματά του

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος υπήρξε ένας από τους εντυπωσιακότερους φυσικούς προορισμούς του κόσμου.

Ωστόσο, η λεύκανση των κοραλλιών, που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και την υπεριώδη ακτινοβολία, έχει περιορίσει σημαντικά τα έντονα χρώματα.

Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών, τα βόρεια και νότια τμήματα του υφάλου υπέστησαν την περασμένη χρονιά την πιο εκτεταμένη λεύκανση που έχει καταγραφεί, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ένα ασταθές μέλλον.

Η υπερτιμημένη παραλία Γουαϊκίκι

Η διάσημη παραλία Γουαϊκίκι στο νησί Οάχου της Χαβάης επικρίνεται για τον υπερβολικό συνωστισμό, τις υψηλές τιμές και την έντονη τουριστική ανάπτυξη.

Επισκέπτες αναφέρουν ότι η παραλία είναι στενή, με πέτρες, θαλάσσια υπολείμματα και σκουπίδια, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι άλλες παραλίες του νησιού προσφέρουν πολύ καλύτερη εμπειρία.

Το Alton Towers στην κορυφή της απογοήτευσης

Το Alton Towers στη Βρετανία αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως το πιο απογοητευτικό θεματικό πάρκο στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα της Radical Storage.

Παρότι είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, το 38,2% των αξιολογήσεών του ήταν αρνητικές.

Το 15% των παραπόνων αφορούσε τη σχέση ποιότητας και τιμής, ενώ αναφέρθηκαν επίσης ο συνωστισμός, η εξυπηρέτηση, οι πρόσθετες χρεώσεις, οι πληροφορίες για τα εισιτήρια και οι ακριβές επιλογές φαγητού και ποτού.

Η Μικρή Γοργόνα που δύσκολα εντοπίζεται

Το άγαλμα της Μικρής Γοργόνας στην Κοπεγχάγη έχει χαρακτηριστεί «τουριστική παγίδα», «χωρίς νόημα» και «αστεία αξιολύπητο».

Οι επισκέπτες το βρίσκουν ακόμη μικρότερο από όσο περίμεναν, ενώ η τοποθεσία του δίπλα σε βιομηχανική προκυμαία δεν προσφέρει ιδιαίτερα όμορφη θέα.

Ο συνωστισμός, οι γερανοί στο φόντο και ο στενός διάδρομος ολοκληρώνουν, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, την απογοητευτική εμπειρία.

Η εμπορευματοποίηση του Land’s End

Το Land’s End στην Κορνουάλη φημίζεται για το δραματικό του όνομα και το φυσικό τοπίο, όμως επισκέπτες υποστηρίζουν ότι έχει μετατραπεί σε τουριστική παγίδα.

Η επαγγελματική φωτογραφία μπροστά στη χαρακτηριστική πινακίδα κοστίζει από 10 έως 15 λίρες, ενώ η περιοχή είναι γεμάτη καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχείο και θεματικές δραστηριότητες.

Ταξιδιώτες σχολιάζουν ότι ο χώρος θυμίζει περισσότερο είσοδο θεματικού πάρκου παρά φυσικό αξιοθέατο και μοιάζει σχεδιασμένος ώστε να αποσπά όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τους επισκέπτες.

iefimerida.gr