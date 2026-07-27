Όλο και περισσότεροι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο εξετάζουν προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων που θέλουν να αγοράσουν, ώστε να αποφύγουν τα προϊόντα που είναι υπερ-επεξεργασμένα.

Έναντι αυτής της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η Nestlé πιέζει τις αμερικανικές αρχές να επιτρέψουν τη χρήση πιο απλών και «κατανοητών» όρων στις ετικέτες συστατικών, ώστε να μην «τρομάζουν» οι υποψήφιοι αγοραστές από ονομασίες που δεν καταλαβαίνουν τοπ νόημά τους.

Όπως γράφει ρεπορτάζ του Reuters, στόχος του κολοσσού παρασκευής τροφίμων είναι να αντικατασταθούν πομπώδεις επιστημονικές ονομασίες με λέξεις που είναι πιο οικείες στο ευρύ κοινό, ώστε να μειωθεί η καχυποψία απέναντι σε συστατικά που, αν και ακούγονται «χημικά», είναι φυσικά ή θεωρούνται ασφαλή.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το αίτημα για αντικατάσταση του όρου «ασκορβικό οξύ» με την έννοια «βιταμίνη C» και του «βήτα-καροτίνη» με το «βιταμίνη Α».

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων, ο τρόπος με τον οποίο η αμερικανική -και αλλού στον πλανήτη- νομοθεσία απαιτεί να αναγράφονται ορισμένα συστατικά, δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για «τρόφιμα Φρανκενστάιν», ενώ στην πραγματικότητα είναι υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι φυσικής προέλευσης.

Η Nestlé, γράφει το Reuters, έχει μεταφέρει το αίτημά της απευθείας στο Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πολιτικής επισήμανσης τροφίμων που πραγματοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας «Make America Healthy Again». Όπως υποστηρίζει, οι σημερινοί κανονισμοί επιβάλλουν τεχνικούς όρους που αποθαρρύνουν τους καταναλωτές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αλλαγή των συνταγών τους για να αποφύγουν την αρνητική εικόνα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, οι κανόνες είναι πιο ευέλικτοι, σύμφωνα με το πρακτορείο, καθώς επιτρέπουν η ονομασία ενός συστατικού να προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση του. Έτσι, το ασκορβικό οξύ μπορεί να αναγράφεται ως «βιταμίνη C» όταν χρησιμοποιείται ως βιταμίνη, διευκολύνοντας την κατανόηση από τον καταναλωτή.

Η ανάγκη για πιο απλές ετικέτες αντικατοπτρίζει και τις νέες καταναλωτικές τάσεις. Σύμφωνα με έρευνα της Innova Market Insights, περίπου το 75% των καταναλωτών στις ΗΠΑ επανεξετάζει τις αγορές του με βάση τη λίστα συστατικών, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα με σύντομες και εύκολα κατανοητές ετικέτες.

Ωστόσο, η πρόταση της Nestlé δεν βρίσκει μόνο υποστηρικτές. Οργανώσεις δημόσιας υγείας εκφράζουν ανησυχίες ότι η χρήση πιο απλών όρων ενδέχεται να μειώσει τη διαφάνεια και να δυσκολέψει τους καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς ποια πρόσθετα περιέχουν τα τρόφιμα.