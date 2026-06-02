Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη διάθεσή σας, το δέρμα, αλλά και τα επίπεδα ενεργητικόητάς σας; Ίσως αυτές οι αλλαγές να αποτελούν ενδείξεις ανεπάρκειας ορισμένων βιταμινών

Η κατανάλωση μιας ισορροπημένης διατροφής αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι ο οργανισμός σας προσλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, οι περισσότεροι σπανίως τρώμε ισορροπημένα και υγιεινά, γι’ αυτό και το σώμα μας μας προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ακόλουθα συμπτώματα.

Ξηρό δέρμα: Η αφυδάτωση, το ξηρό δέρμα και οι φτέρνες που σκάνε ενδέχεται να εμφανιστούν στις περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια βιταμινών Β3, C και Ε. Πρόκειται για τις «βιταμίνες της επιδερμίδας». Η Β3 ή νιασιναμίδη συμβάλλει στη λεία υφή της επιδερμίδας, βελτιώνει τη λειτουργία του φραγμού του δέρματος διατηρώντας την υγρασία της επιδερμίδας και έχει σμηγματορυθμιστική δράση.

H βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτική δράση και την ικανότητα της να προστατεύει και να ενισχύει την επιδερμίδα. Βοηθά στην προστασία του δέρματος από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, ενώ παράλληλα προστατεύει την επιδερμίδα από την ηλιακή ακτινοβολία.

Όσο για την βιταμίνη Ε θεωρείται απαραίτητη για την θωράκιση όσων έχουν ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Έχει ενυδατική δράση, διατηρεί την επιδερμίδα λεία, ενώ σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, θωρακίζει τους ιστούς και προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση.

Κακή διάθεση και συναισθηματικές αλλαγές: Εάν σας διακατέχει κούραση, διάθεση για κλάμα και κακή διάθεση τότε η ανεπάρκεια της Β12 μπορεί να είναι η αιτία. Η έλλειψη της βιταμίνης Β12 μπορεί να είναι η αιτία αναιμίας, απογευματινής κούρασης, αδυναμίας συγκέντρωσης και προσοχής, φτωχής μνήμης, παρατεταμένης διάθεσης για κλάμα και ευερεθιστότητας, σύγχυσης, αισθήματος παλμών, διάρροιας, αιμωδίας άκρων και μιας γενικότερης κακής διάθεσης.

Ούλα που ματώνουν: Εάν την ώρα που βουρτσίζετε τα δόντια σας βλεπετε ότι τα ούλα σας ματώνουν, ενδέχεται ο ένοχος να βρίσκεται στην ανεπάρκεια του οργανισμού σε βιταμίνη C. Καλές πηγές βιταμίνης C είναι τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια, οι κόκκινες και πράσινες πιπεριές, οι φράουλες, το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Αδύναμα μαλλιά: Οι αλλαγές στην τρίχα – πιο εύθραυστη, αδύναμη ή τραχιά – είναι πιθανό να αποτελούν ενδείξεις ανεπαρκούς σιδήρου στον οργανισμό, αλλά και χαμηλών επιπέδων των βιταμινών του συμπλέγματος Β – κυρίως Β12, Β6, Β7 καθώς και φυλλικού οξέος.

Σε ό,τι αφορά το σίδηρο, αλλά και τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β οι καλύτερες πηγές είναι τα ζωικά τρόφιμα.

Ξηροφθαλμία: Οι βιταμίνες A, C, και E θεωρούνται κομβικής σημασίας για την υγεία των ματιών και η έλλειψή τους ενδέχεται να εκδηλωθεί και με διάφορα συμπτώματα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η ξηροφθαλμία για την περίπτωση της βιταμίνης Α. Θωρακίστε τα μάτια σας από τις ασθένειες εμπλουτίζοντας τη διατροφή σας με βιταμίνες Α, C και E από γενναίες μερίδες φρούτων και λαχανικών.

Κούραση με το παραμικρό: Η εύκολη κόπωση και αδυναμία αποτελεί την ισχυρότερη ένδειξη ότι οι αποθήκες σιδήρου του οργανισμού έχουν σχεδόν αδειάσει. Ο σίδηρος είναι ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, της ουσίας που μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες προς κάθε κύτταρο του οργανισμού και η οποία βρίσκεται μέσα στα ερυθρά κύτταρα του αίματος.

Κράμπες στα πόδια: Ένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της έλλειψης μαγνησίου είναι οι κράμπες στα πόδια. Το μαγνήσιο είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία της διατροφής, απαραίτητο για τη λειτουργία εκατοντάδων ενζύμων στον οργανισμό και σημαντικό για την ομαλή νευρική και μυική λειτουργία. Οι κράμπες δεν αποτελούν το μόνο σημάδι έλλειψής του. Διαβάστε εδώ όλα τα συμπτώματα που μαρτυρούν ότι ο οργανισμός σας χρειάζεται περισσότερο μαγνήσιο.

