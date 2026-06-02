Έξι μέλη της οικογένειάς του σκότωσε ένας 52χρονος άνδρας στην πόλη Μασκατίν της Αϊόβα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με οικογενειακή διαμάχη, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Μασκατίν, η αιματηρή ακολουθία πυροβολισμών εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην πόλη της ανατολικής Αϊόβα, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μισισιπή, απέναντι από την πολιτεία του Ιλινόι.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς λίγο μετά το μεσημέρι εντόπισαν τέσσερα άτομα νεκρά μέσα σε κατοικία. Ο δράστης είχε ήδη διαφύγει πριν από την άφιξή τους, ωστόσο ταυτοποιήθηκε γρήγορα ως ο 52χρονος Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, κάτοικος της περιοχής.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε παραποτάμιο πεζόδρομο της πόλης, κοντά σε πεζογέφυρα. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Άντονι Κις, ενώ οι αστυνομικοί συνομιλούσαν μαζί του, ο 52χρονος αυτοκτόνησε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν πληροφορίες για επιπλέον θύματα. Οι Αρχές εντόπισαν στη συνέχεια ακόμη δύο νεκρούς άνδρες, τους οποίους ο ΜακΦάρλαντ φέρεται να είχε πυροβολήσει, τον έναν σε κοντινή κατοικία και τον άλλο σε επιχείρηση της περιοχής.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι όλα τα θύματα εκτιμάται πως ήταν συγγενείς του δράστη. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν παιδιά.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, ο 52χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ποινικές υποθέσεις.

