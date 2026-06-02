Του Γεράσιμου Σεραφειμίδη

Στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη ναυτιλία, στην αγορά ενέργειας, στα θαλάσσια δρομολόγια και στις διεθνείς αγορές αναφέρθηκαν κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές, στο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν η κρίση στο Ιράν, ο de facto αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, η ενεργειακή ασφάλεια, οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και τα πρόσκαιρα υψηλά κέρδη που καταγράφει ο κλάδος λόγω των ανατροπών στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η Μαρία Αγγελικούση εστίασε στην ενεργειακή ασφάλεια και ειδικότερα στο LNG, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς, παρά τις επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Τόνισε τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και των μακροχρόνιων συνεργασιών με αξιόπιστους πλοιοκτήτες, ενώ ανέδειξε τον αυξανόμενο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως βασικού προμηθευτή LNG για την Ευρώπη και την Ασία.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επικεντρώθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι τελικά θα υπάρξει διπλωματική διέξοδος. Αναφέρθηκε επίσης στον «σκοτεινό στόλο», υποστηρίζοντας ότι η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η σταδιακή απόσυρση και ανακύκλωση των πλοίων αυτών, τα οποία χαρακτήρισε κίνδυνο για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τον υγιή ανταγωνισμό. Παράλληλα, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

Ο Γιώργος Προκοπίου άσκησε έντονη κριτική στις ενεργειακές πολιτικές της Ευρώπης, αλλά και στις πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας για το Net Zero Framework. Υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική πολιτική είναι η αντικατάσταση παλαιών πλοίων με νεότερα και πιο αποδοτικά. Προειδοποίησε, επίσης, ότι η υπερβολική επιβάρυνση της ναυτιλίας με περιβαλλοντικά τέλη και πρόστιμα μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει.

Ο Νίκος Τσάκος περιέγραψε τα τελευταία χρόνια ως μια διαδοχική αλυσίδα κρίσεων, από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τη σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή. Χαρακτήρισε τους πλοιοκτήτες «οδηγούς φορτηγών των θαλασσών», σημειώνοντας ότι επιδιώκουν ανοιχτές εμπορικές οδούς, σταθερότητα και απουσία εμποδίων. Επισήμανε, ακόμη, ότι η ενεργειακή ασφάλεια έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη συζήτηση για τα εναλλακτικά καύσιμα.

Παράλληλα, ο Νίκος Τσάκος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τις υψηλές αποδόσεις της αγοράς, σημειώνοντας με χιούμορ ότι, αν οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν, ίσως η μοναδική του μεταμέλεια είναι πως δεν διένειμε ακόμη μεγαλύτερα μερίσματα στους μετόχους.

Ο Χάρης Βαφειάς εστίασε στις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν η λήξη των πολέμων και η άρση των κυρώσεων στις αγορές μεταφοράς ενέργειας. Εκτίμησε ότι τα τονο-μίλια θα μειωθούν και ότι η αγορά θα επιστρέψει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την πολυπλοκότητα των διαφορετικών καθεστώτων κυρώσεων που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ναυτιλία εξακολουθεί να μην διαθέτει ενιαία διεθνή φωνή, σε αντίθεση με άλλους μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους.

