Την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στη Euronext Athens ανακοίνωσε η Safe Bulkers, ενόψει της εισαγωγής 101.826.580 άυλων, ονομαστικών κοινών μετοχών της στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στις 1 Ιουνίου 2026, η οποία διαμορφώθηκε στα 6,62 δολάρια.

Η μετατροπή σε ευρώ έγινε με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ίδια ημέρα.

Οι μετοχές της Safe Bulkers θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens με το σύμβολο «SB» και κωδικό ISIN MHY7388L1039.

Η εισαγωγή στη Euronext Athens αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω των γραφείων της στο Μονακό.

