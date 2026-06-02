Viral έγινε το νέο κατόρθωμα του διάσημου slackliner Γιάαν Ρόοσε (Jaan Roose), ο οποίος την Κυριακή περπάτησε σε ιμάντα στη Βαρσοβία, σε ύψος 180 μέτρων.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Red Bull Linia Czasu», που συνέδεσε δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα διαφορετικών εποχών της Βαρσοβίας.

Ο Εσθονός σχοινοβάτης έδεσε τον ιμάντα του σε μία highline διαδρομή – η πιο extreme εκδοχή, όπου ο ιμάντας τοποθετείται σε μεγάλο υψόμετρο- ανάμεσα σε δύο από τα πιο διάσημα κτίρια της πόλης: το Παλάτι Πολιτισμού και Επιστημών και τον Πύργο Varso.

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο slackline

Το slackline είναι ένα σύγχρονο άθλημα ισορροπίας, στο οποίο περπατάς, ισορροπείς ή κάνεις ακροβατικά πάνω σε έναν εύκαμπτο, επίπεδο ιμάντα τεντωμένο ανάμεσα σε δύο σταθερά σημεία, πάντα με ζώνη ασφαλείας

Σε αντίθεση με το κλασικό τεντωμένο σκοινί του τσίρκου (tightrope), ο ιμάντας του slackline έχει ελαστικότητα και λειτουργεί σαν ένα μακρύ, στενό τραμπολίνο.

Το 2024, ο παγκόσμιος πρωταθλητής slackliner Jaan Roose έγραψε ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε ένα ρεκόρ 3,6 χιλιομέτρων πάνω σε ιμάντα, διασχίζοντας το Στενό της Μεσσήνης, από την ηπειρωτική Ιταλία μέχρι τη Σικελία.

Την ίδια χρονιά, ο Εσθονός αθλητής slackline διέσχισε πάνω σε ιμάντα τη γέφυρα του Βοσπόρου που συνδέει τη ασιατική με την ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Το 2025, στις Μαλδίβες, πραγματοποίησε το πρώτο στον κόσμο περπάτημα σε ένα κινούμενο σκοινί, το οποίο ήταν τεντωμένο ανάμεσα σε ένα θαλάσσιο σκάφος και ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς.

World champion slackliner Jaan Roose makes history as the first person to walk a record-breaking 3.6km slackline across the Strait of Messina, from mainland Italy to Sicily.



Διάσημος κασκαντέρ

Κάθε φορά, ο Ρόοσε μαγνητίζει τα βλέμματα και κόβει την ανάσα των θεατών με τις παράτολμες και εντυπωσιακές σχοιναβασίες του.

Ο παγκοσμίου φήμης Εσθονός αθλητής είναι τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και ο πρώτος αθλητής που εκτέλεσε διπλό backflip σε τεντωμένο σκοινί.

Εκτός από τα αθλητικά του κατορθώματα, έχει εργαστεί ως κασκαντέρ σε χολιγουντιανές ταινίες , όπως το «Assassin’s Creed» του 2016 και το «Wonder Woman 1984», του 2020﻿.

Επίσης, έχει συνεργαστεί και ως χορευτής-ακροβάτης με τη Μαντόνα στην παγκόσμια περιοδεία MDNA.

Πέρα από τις ταινίες μυθοπλασίας, ο ίδιος είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Jaan Roose: Life on the Line (2024) της Red Bull, το οποίο καταγράφει όλο το παρασκήνιο, τον κίνδυνο και την προετοιμασία πίσω από το ιστορικό του πέρασμα πάνω από το Στενό της Μεσσήνης.

