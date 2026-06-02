Στην προσφορά καλύτερης ποιότητας νερού για τους καταναλωτές, μέσα από ένα αναβαθμισμένο δίκτυο, με λιγότερες βλάβες και απώλειες, προσβλέπει ο ΕΟΑ Λεμεσού, ο οποίος προχώρησε, το πρωί της Τρίτης, στην υπογραφή σύμβασης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του κέντρου της Λεμεσού, ένα έργο που αναμένεται να ξεκινήσει εντός Ιουλίου και να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Η τελετή υπογραφής του συμβολαίου με την ανάδοχο εταιρεία An.Christou Properties & Constructions Ltd, πραγματοποιήθηκε στο γραφεία του Οργανισμού, με τον Πρόεδρο του, Γιάννη Τσουλόφτα να αναφέρει πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει, εκσυγχρονίζει και ενδυναμώνει την υδρευτική υποδομή της πόλης.

Το έργο, αξίας 9.2 εκατομμυρίων ευρώ, συνέχισε, αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου υδρευτικού δικτύου, στο κέντρο της Λεμεσού, με νέο δίκτυο διανομής νερού, σχεδιασμένο με μοντέρνες αντιλήψεις και κατασκευασμένο από σύγχρονα υλικά.

Όπως σημείωσε ο κ.Τσουλόφτας, ο ΕΟΑ Λεμεσού κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, μέσω του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναβάθμιση των βασικών υποδομών της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο διαμονής πόσιμου νερού, με τις κύριες εργασίες να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων αγωγών ύδρευσης, εκσκαφές, επιχωματώσεις και αποκατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων, σε μια περιοχή έκτασης περίπου 2,6 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το δίκτυο, πρόσθεσε, θα κατασκευαστεί σε 220 οδούς, ανέρχεται σε 100 χιλιόμετρα και θα εξυπηρετεί περίπου 40 χιλιάδες πολίτες.

Η περιοχή παρέμβασης, όπως είπε, εκτείνεται από την περιοχή Εναερίου, κατά μήκος της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’, μέχρι τον κεντρικό Πυροσβεστικό σταθμό και από εκεί, κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη, μέχρι την οδό Γιλντίζ (4 φανάρια), ενώ συνεχίζει κατά μήκος των οδών Ναβαρίνου, Ειρήνης, 16ης Ιουνίου και Γλάδστωνος, μέχρι τον Πεντάδρομο και κατά μήκος της οδού Ανεξαρτησίας προς την παραλιακή λεωφόρο.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Ιουλίου 2026 και να ολοκληρωθούν σε 24 μήνες, είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού και τόνισε ότι αναμένονται σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση βλαβών και απωλειών νερού, η εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, η βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας πόσιμου νερού.

Ο κ. Τσουλόφτας έκανε αναφορά σε υπό εξέλιξη έργα και σε έργα που τροχοδρομούνται από τον Οργανισμό, ενώ υπογράμμισε ότι, στον τομέα των αδειοδοτήσεων, έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η στελέχωση και αναμένεται, μέχρι το τέλος του 2026, «να μπούμε σε ικανοποιητικούς ρυθμούς παραγωγής πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών».

Την τελετή υπογραφής της σύμβασης χαιρέτησε και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία του έργου για αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Υπέδειξε ότι έχουν ανασταλεί κάποια έργα στο κέντρο της πόλης, καθώς πρέπει πρώτα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.

«Μπορεί να ταλαιπωρηθούμε και να έχουμε αναστολή έργων στο κέντρο της πόλης, αλλά το έργο του ΕΟΑ Λεμεσού αποτελεί τη βάση για να μπορέσουμε να κτίσουμε για το μέλλον», συμπλήρωσε.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας και Σωκράτης Μεταξάς και ο Διευθυντής της αναδόχου εταιρείας, Χρίστος Χρίστου.

