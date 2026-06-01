Στη σύλληψη 31χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών.

Συγκεκριμένα εναντίον του 31χρονου προέκυψε μαρτυρία, στο πλαίσιο της διερεύνησης μίας υπόθεσης κλοπής από κατοικία και δύο διαρρήξεων κατοικιών, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, το πρωί της 26ης Μαΐου 2026. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το πρωί σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του διάρκειας οκτώ ημερών.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου διερευνά την υπόθεση.