Την υπογραφή και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της δανειακής Συμφωνίας του Προγράμματος SAFE ύψους €1,18 δισ. με την Κύπρο, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σε ανάρτησή του, ο Επίτροπος Κουμπίλιους υπογράφει από πλευράς της Κομισιόν τη δανειακή συμφωνία, από κοινού με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν. Για την Κύπρο τη Σύμβαση υπόγραψε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, καθώς και η Προϊστάμενη του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Χρυσαυγή Χρυσοστόμου-Λαπαθιώτη.
«Άλλο ένα κράτος μέλος σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Άμυνας. «Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου», κατέληξε στην ανάρτησή του.
ΚΥΠΕ