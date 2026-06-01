Την υπογραφή και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της δανειακής Συμφωνίας του Προγράμματος SAFE ύψους €1,18 δισ. με την Κύπρο, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σε ανάρτησή του, ο Επίτροπος Κουμπίλιους υπογράφει από πλευράς της Κομισιόν τη δανειακή συμφωνία, από κοινού με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν. Για την Κύπρο τη Σύμβαση υπόγραψε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, καθώς και η Προϊστάμενη του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Χρυσαυγή Χρυσοστόμου-Λαπαθιώτη.

One more country on the firm trajectory to increase European defence readiness!



Cyprus 🇨🇾 is already the 6th country to sign a SAFE agreement. Very soon EU support will start reaching Cyprus' military and industry. pic.twitter.com/gaVkz26OCZ June 1, 2026

«Άλλο ένα κράτος μέλος σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Άμυνας. «Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου», κατέληξε στην ανάρτησή του.

ΚΥΠΕ