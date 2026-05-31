Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και την Τρίτη 2 Ιουνίου η Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026. Η συνάντηση θα γίνει υπό την Προεδρία της Υφυπουργού Πολιτισμού, Βασιλικής Κασσιανίδου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ημέρα άφιξης των Υπουργών στην Κύπρο, θα γίνουν το απόγευμα ξεναγήσεις σε μουσεία στη Λευκωσία.

Οι εργασίες της Συνάντησης θα γίνουν την Τρίτη 2 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι τα πολιτιστικά δικαιώματα και η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Η Κυπριακή Προεδρία σημειώνει ότι θα γίνουν δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με εισαγωγικές παρεμβάσεις κεντρικών ομιλητών, καθώς και ανταλλαγή απόψεων.

Η πρώτη συζήτηση καλύπτει προσεγγίσεις πολιτικής για τη διασφάλιση του πολιτισμού ως δημοκρατικού δημόσιου αγαθού.

Έμφαση θα δοθεί, μεταξύ άλλων, στα πολιτιστικά δικαιώματα, τη δημιουργικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η δεύτερη συζήτηση θα εξετάσει τρέχουσες προκλήσεις που απορρέουν από ένοπλες συρράξεις και νομοθετικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ