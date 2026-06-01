Λίγο το εκλογικό αποτέλεσμα και η καθαρή πρωτιά του Δημοκρατικού Συναγερμού, και λίγο τα μηνύματα ότι πρόκειται και για προσωπική επιτυχία, είχαν ως αποτέλεσμα η Αννίτα Δημητρίου να πιστεύει ότι από την περασμένη Κυριακή άνοιξε ο δρόμος που την οδηγεί στο Προεδρικό. Γι’ αυτό και δεν θέλει να συζητά οτιδήποτε που θεωρεί ότι θα της «κόψει το δρόμο».

Την ίδια ώρα στην Εζεκία Παπαϊωάννου ετοιμάζονται για το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ, η συνεδρία του οποίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη. Μια συνεδρία η οποία στη διάρκεια της εβδομάδας που μεσολάβησε από τις εκλογές έχει πάρει μια άλλη βαρύτητα. Κι ενώ αρχικά όλα έδειχναν πως το κόμμα της αριστεράς θα πήγαινε στη Βουλή την Πέμπτη καταθέτοντας μιαν υποψηφιότητα για την τιμή των όπλων, εν τέλει τα δεδομένα άλλαξαν.

Η τροπή που πήραν τα πράγματα στο χώρο της κεντροδεξιάς επέτρεψε τελικά στο ΑΚΕΛ όχι μόνο να αποκτήσει ρόλο ρυθμιστή στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής, αλλά να παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τον Στέφανο Στεφάνου από αουτσάιντερ να μετατρέπεται σε ένα από τα φαβορί για να ανέβει στο υψηλότερο έδρανο του κυπριακού κοινοβουλίου.

Αλλαγή τακτικής ή τακτικισμός

Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, και ειδικότερα το τελευταίο δίμηνο, η Αννίτα Δημητρίου άλλαξε άρδην την τακτική της έναντι της κυβέρνησης προβάλλοντας τα όσα θετικά επιτεύχθηκαν από κοινού με τη στήριξη του ΔΗΣΥ. Μια τακτική η οποία γέννησε εν πολλοίς την ελπίδα εντός και εκτός ΔΗΣΥ για ένα ισχυρό κεντροδεξιό μέτωπο προς όφελος της Κύπρου.

Και ήταν πάνω σ’ αυτή τη λογική που έγιναν και οι πρώτες κινήσεις για μια συνεργασία ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για την προεδρία της Βουλής. Αν και στα αρχικά στάδια φαινόταν ότι αυτή η προσπάθεια όδευε προς συμφωνία, καθιστώντας την εκλογή Προέδρου της Βουλής μια τυπική διαδικασία, εν τέλει επήλθαν ανατροπές, κυρίως λόγω αλλαγής προσέγγισης από πλευράς Πινδάρου.

Αποτέλεσμα να εγείρονται, μέσα σε συζητήσεις σε πολιτικούς διαδρόμους και πηγαδάκια, ερωτήματα εάν τελικά εκείνο που καταγράφηκε το δίμηνο προ των εκλογών αντί αλλαγή τακτικής από το ΔΗΣΥ ήταν τακτικισμοί από την ίδια την Αννίτα Δημητρίου.

Στη βάση προσωπικής ατζέντας

Εκείνο που σημειώνεται από διάφορους συναγερμικούς κύκλους τόσο εντός Πινδάρου (πλην του πέμπτου ορόφου) όσο και εκτός είναι πως η Αννίτα Δημητρίου κινείται πλέον στη βάση μιας εντελώς προσωπικής ατζέντας. Μιας ατζέντας που έχει ως ορίζοντα τις προεδρικές του 2028 και την ίδια υποψήφια.

Αυτό ξεκινά από το ότι η ίδια θεωρεί πως κέρδισε τις εκλογές της 24ης Μαΐου και όχι το κόμμα. Αυτό ενισχύθηκε από διάφορα σχόλια που ακούστηκαν ήδη από το βράδυ της Κυριακής των εκλογών ότι το αποτέλεσμα δεν είναι επιτυχία του ΔΗΣΥ αλλά ανήκει προσωπικά στην Αννίτα Δημητρίου.

Η ίδια πιστεύει πως μετά την εκλογική επιτυχία των βουλευτικών έχει «καθαρίσει» και εντός κόμματος και κανείς πλέον δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Και κατ’ επέκταση κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντί της σε μια εσωκομματική διαδικασία υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Εν ολίγοις θεωρεί ότι «καθάρισε» με Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη.

Δεν έχει να δώσει σε κανένα λογαριασμό

Ο αέρας που πήρε ένεκα του ποσοστού που πήρε ο ΔΗΣΥ, το οποίο η ίδια πιστώνει αποκλειστικά στον εαυτό της, είχε ως αποτέλεσμα να αρνείται να συζητήσει ή να συναντήσει άτομα τα οποία υποψιάζεται ότι θέλουν να την σπρώξουν προς άλλη κατεύθυνση απ’ εκείνη του ’28.

Αυτό που συζητούν έντονα πολλοί συναγερμικοί κύκλοι είναι πως υπάρχει στον 5ο όροφο της Πινδάρου η αντίληψη πως η όποια συνεργασία με το ΔΗΚΟ και τον Νικόλα Παπαδόπουλο είναι για να βοηθηθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τα τελευταία 24ωρα συζητείται πολύ έντονα η άρνηση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού να δεχθεί στο γραφείο της παλιά και ιστορικά στελέχη της παράταξης που ζήτησαν να την δουν. Η απάντηση που έστειλε η ίδια, πέραν της άρνησης για συνάντηση, ήταν περίπου πως δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί τους.

Το 2026 δεν είναι άλλο 2021

Το όνομα της Αννίτας Δημητρίου μπορεί να παίζει πολύ και πάλι λίγα 24ωρα πριν από την πρώτη συνεδρία της Βουλής και την εκλογή προέδρου του νομοθετικού σώματος. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι τα ίδια όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια.

Συναγερμικά στελέχη επισημαίνουν πως σήμερα, δεν είναι ούτε ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην Πινδάρου, ούτε ο Νίκος Αναστασιάδης στον Λόφο για να κάνουν το παρασκήνιο και να της προσφέρουν την προεδρία στο πιάτο.

Σήμερα είναι η ίδια που κάνει τους χειρισμούς για τον εαυτό της, θεωρώντας περίπου εχθρικές τις όποιες κινήσεις γίνονται από τους δύο.