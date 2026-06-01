Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που συνομιλούν οργανικά μεταξύ τους σχηματίζοντας έναν συνεκτικό πολιτιστικό μικρόκοσμο φιλοξενεί και φέτος το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Χορός, θέατρο σκιών, βωβός κινηματογράφος, αρχαίο και σύγχρονο θέατρο, παραδοσιακή, σύγχρονη, κλασική μουσική, τζαζ, παραστατικές δράσεις και εργαστήρια λαμβάνουν χώρα από τις 5 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου στη μαγική αυλή του Αρχοντικού Αξιοθέας.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν νέους και καταξιωμένους δημιουργούς με διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα που κινούνται ανάμεσα στην παράδοση και τον πειραματισμό, στο τοπικό και το διεθνές.

Το ανερχόμενο σχήμα Nabu Pera που προτάθηκε πρόσφατα για τα Γερμανικά Βραβεία Μουσικής Κριτικής, ο διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός από την Κρήτη Στέλιος Πετράκης που παρέμεινε με τη νέα του δισκογραφική δουλειά για δύο μήνες στο Top 10 των World Music Charts Europe, οι διακεκριμένοι συνεργάτες του Μπιζάν Σεμιρανί (Ιράν, Γαλλία) και Εφρέν Λόπεθ (Ισπανία), ο γνωστός συνθέτης, κιθαρίστας και ερμηνευτής Αντώνης Μιτζέλος, αλλά και το τζαζ τρίο του βιμπραφωνίστα Δημήτρη Αγγελάκη από την Ελλάδα, ο δικός μας Κούλης Θεοδώρου ο οποίος θα παρουσιάσει με την ερμηνευτική σφραγίδα του διαχρονικά τραγούδια σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα συναντηθούν με το κοινό και μεταξύ τους στη σκηνή της Αξιοθέας.

Το πρόγραμμα του Α’ μέρους του Φεστιβάλ εμπλουτίζουν επίσης το νέο έργο σύγχρονου χορού του εξαίρετου Παναγιώτη Τοφή, η σπάνια παρουσίαση ιταλικού βωβού κινηματογράφου με ζωντανή συνοδεία στο πιάνο από τον Αντρέα Γκορέτι, η αυθεντική κυπριακή παράδοση του ζουρνά και του νταουλιού με τους παραδοσιακούς μουσικούς Κεμάλ Ντεβετζί και Αζίζ Καχραμάν, η μουσικοχορευτική παράσταση πέντε πολιτιστικών ομίλων από όλη την Κύπρο, η παιδική παράσταση του παραμυθιού Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας του Όσκαρ Ουάιλντ και το θεατρικό αναλόγιο Μονόλογοι από τη Γάζα του Αλί Αμπού Γιασίν — Όχι σ’ εμένα του Μπέκετ σε σκηνοθεσία Ελλάδας Ευαγγέλου.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα Εργαστήρια κινέζικης καλλιγραφίας και χαρτοκοπτικής που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος.

Πέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο για σχεδόν 30 χρόνια στηρίζει και αναπτύσσει με συνέπεια το ετήσιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Α’ μέρους συνέβαλαν η Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες στη Λευκωσία, η Società Dante Alighieri στην Κύπρο, η Cineteca di Bologna στην Ιταλία, το Ινστιτούτο Κομφούκιος, το Κέντρο Γλωσσών, το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών και το Γραφείο Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Α´ μέρους (Ιούνιος-Ιούλιος 2026):

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου (Ιούνιος–Ιούλιος) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 8.30μ.μ. To εργαστήρι στις 7 Ιουνίου αρχίζει στις 6μ.μ. Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22894531-2

Σταθερός αρωγός της δράσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» και του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η εταιρεία Medochemie.

