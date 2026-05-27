Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πρώτο ξενόγλωσσο διαπανεπιστημιακό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την ανακοίνωση να την κάνει ο πρύτανης του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε τα ακόλουθα: «Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ότι σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρώτο ξενόγλωσσο διαπανεπιστημιακό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για το YUFE Bachelor in Urban Sustainability Studies, ένα καινοτόμο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής συμμαχίας Young Universities for the Future of Europe, το οποίο θα προσφερθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026!

Είχαμε υποσχεθεί στην ευρύτερη κοινωνία ότι θα αξιοποιήσουμε πλήρως το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Σήμερα, ανακοινώνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα και είμαστε βέβαιοι ότι, με τη συμβολή και της Πολιτείας, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και άλλα ανταγωνιστικά αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στη διεθνοποίηση.

Η τεράστια επένδυση – υποδομή που ονομάζεται Πανεπιστήμιο Κύπρου ανοίγεται ακόμη περισσότερο στον κόσμο. Σε αυτό το άνοιγμα όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες/οι!

Το πρόγραμμα YUFE Bachelor in Urban Sustainability Studies συνδυάζει τη διεπιστημονική μάθηση, τη διεθνή εμπειρία και τη βιωσιμότητα, προετοιμάζοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των σύγχρονων πόλεων και κοινωνιών».

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αναμένονται σύντομα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.