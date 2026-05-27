Νέα δεδομένα ανατρέπουν άρδην την υπόθεση που αφορά την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης στη Λεμεσό, η οποία πριν από μερικούς μήνες έφερε στον κόσμο ένα υγιές βρέφος, υποστηρίζοντας ότι η εγκυμοσύνη της προήλθε από βιασμό. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί νεαρός συριακής καταγωγής, ο οποίος αρχικά παρουσιάστηκε ως 19χρονος. Ωστόσο, μέσω της δικηγόρου του υποστήριξε ότι είναι ανήλικος, ηλικίας 17 ετών, προσκομίζοντας σχετικά πιστοποιητικά με ημερομηνία γέννησης και σφραγίδες αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Η υπόθεση ακολούθως καταχωρίστηκε στο Τριμελές Δικαστήριο Παίδων στη Λεμεσό.

Κατά τη σημερινή διαδικασία (27/5) ενώπιον του Δικαστηρίου Παίδων, η Κατηγορούσα Αρχή ανέστειλε τελικά την ποινική διώξη σε βάρος του 17χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η νεαρή κλήθηκε εκ νέου στην Αστυνομία πριν από μερικές ημέρες, όπου φέρεται να ανέφερε πως είχε πει ψέματα σχετικά με το νεαρό και τα περί βιασμού, υποστηρίζοντας πλέον ότι δεν είναι ο πατέρας του παιδιού.

Το γεγονός ότι ο 17χρονος δεν είναι ο πατέρας του βρέφους, επιβεβαιώθηκε και επιστημονικά με δείγμα DNA το οποίο λήφθηκε από τον ίδιο. Οι εξετάσεις και έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προς την κατεύθυνση εντοπισμού του πατέρα.

Σημειώνεται ότι ο 17χρονος αντιμετώπιζε επτά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και βιασμό, ενώ σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό, φαίνεται να διατηρούσε σχέση με την παραπονούμενη. Ο ίδιος, ωστόσο, από την αρχή αρνείτο όλες τις κατηγορίες και υποστήριζε ότι ούτε τη βίασε ούτε είναι ο πατέρας του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Νοεμβρίου 2025, η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού με έντονους πόνους. Κατά την εξέταση στις Πρώτες Βοήθειες διαπιστώθηκε ότι ήταν έγκυος 34 εβδομάδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στον τοκετό και ενημέρωσαν την Αστυνομία, με τις Αρχές να ξεκινούν αμέσως έρευνες για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος έχει ήδη δοθεί για υιοθεσία.