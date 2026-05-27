Άμεση ποινή φυλάκισης επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στις δύο κατηγορούμενες, ηλικίας 45 και 53 ετών, οι οποίες παραδέχθηκαν ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν. Πρόκειται για υπόθεση απόσπασης χρηματικών ποσών από ανυποψίαστους ιδιοκτήτες γης, με ψευδείς υποσχέσεις για γρήγορες αποζημιώσεις και πώληση περιουσιών στα κατεχόμενα, κυρίως στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη, ενώ για τη 45χρονη κατηγορούμενη λήφθηκαν υπόψη και άλλες δύο ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών στις κατηγορίες της εξασφάλισης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ποινή φυλάκισης 6 ετών στις κατηγορίες της νομιμοποίησης εσόδων.

Στην 53χρονη το Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών χωρίς αναστολή. Οι ποινές θα προσμετρούν από την ημέρα που βρίσκονταν υπόδικες.

Συγκεκριμένα, η 45χρονη παραδέχθηκε 16 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 12 για εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και τέσσερις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η 53χρονη παραδέχθηκε δύο κατηγορίες που αφορούν καταδολίευση. Τα αδικήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2023–2025.

Το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων που διέπραξαν οι κατηγορούμενες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με εξαπάτηση θυμάτων, ενώ τόνισε πως παρόμοια αδικήματα βρίσκονται σε έξαρση.

Όπως αναφέρθηκε στην απόφαση, η 45χρονη επέδειξε συστηματική και μεθοδευμένη συμπεριφορά, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ από τους παραπονούμενους. Έπειθε τα θύματά της ότι ενεργούσε προς όφελός τους, δημιουργώντας σωρεία ψευδών και κατασκευασμένων σεναρίων, προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη τους και να τους πείσει να προχωρήσουν σε διαδικασίες πώλησης των περιουσιών τους στα κατεχόμενα.

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης στην εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των θυμάτων, κάνοντας λόγο για ψυχρότητα στη συμπεριφορά της 45χρονης και για κατ’ εξακολούθηση δράση με έντονο το στοιχείο της δολιότητας.

Το Κακουργιοδικείο εστίασε ιδιαίτερα στον ρόλο και τη συμπεριφορά της 45χρονης κατηγορούμενης.

Σε ό,τι αφορά την 53χρονη, αυτή απέσπασε ποσό που αγγίζει τις €4.000.

Για μετριασμό της ποινής λήφθηκαν υπόψη η παραδοχή των κατηγοριών, η απολογία και η μεταμέλειά τους. Μάλιστα, η 53χρονη κατέβαλε αποζημίωση ύψους €1.500, ενώ εξέφρασε πρόθεση να αποπληρώσει και το υπόλοιπο ποσό των €2.500 μετά την αποφυλάκισή της.

Οι παραπονούμενοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι συγγενείς μεταξύ τους, ξεπερνούν τους 20 σε αριθμό, ενώ οι δύο κατηγορούμενες απέσπασαν συνολικά χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις €300.000.

Οι υποσχέσεις που έδιναν στους παραπονούμενους αφορούσαν είτε αποζημιώσεις μέσω της λεγόμενης «Επιτροπής Αποζημιώσεων», είτε διαδικασίες για πώληση των περιουσιών τους. Τα θύματα ανέφεραν στις καταγγελίες τους ότι κατέβαλαν χρήματα είτε σε μετρητά είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Revolut, για υποτιθέμενα έξοδα εκτιμήσεων και διαδικασιών πώλησης.

Η 45χρονη, σύμφωνα με τις καταγγελίες, παρουσιαζόταν ως δικηγόρος με διασυνδέσεις στα κατεχόμενα, ενώ η δεύτερη κατηγορούμενη ισχυριζόταν ότι είχε επαφές με Ελληνοκύπριο επενδυτή, ο οποίος αγόραζε περιουσίες στις κατεχόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 45χρονη ζητούσε επανειλημμένα χρηματικά ποσά για εκτιμήσεις και διαδικαστικά έξοδα, τα οποία τα θύματα κατέβαλλαν είτε με μετρητά είτε μέσω Revolut.