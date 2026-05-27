Όπως είναι ήδη πασίγνωστο, το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ (26/5) στην Πλατεία Θησείου ο Αλέξης Τσίπρας είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πιο απλά: ΕΛ.Α.Σ. Μια επιλογή που όποιος θέλει να την χαρακτηρίσει πρέπει να διαλέξει από μια γκάμα επιθέτων στο φάσμα μεταξύ «απρόσμενου» και «σοκαριστικού».

Μια φορά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ήδη ο νέος «παίκτης» στον χώρο της κεντροαριστεράς. Κάνοντας μια εντυπωσιακή – με επικοινωνιακούς όρους- είσοδο.

Αυτή αφορά αρχικά τον τρόπο ανακοίνωσης του ονόματος, αφού χρησιμοποιήθηκε βίντεο αντίστροφής μέτρησης ενώ ένα χαμογελαστό κορίτσι, η 10χρονη Ήρα, παρέδωσε στον Αλέξης Τσίπρα έναν φάκελο με το όνομα του νέου πολιτικού σχηματισμού. Επίσης όμως σχετίζεται με το λογότυπο του κόμματος που διαθέτει (όπως είχε αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρα) το μπλέ (της Ελλάδας) και το κόκκινο (των αγώνων) με ένα ερυθρό αστέρι να αντικαθιστά το «Άλφα» του «ΕΛ.Α.Σ».

Εκείνο που άμεσα διαπίστωσαν όσοι βρέθηκαν στην συγκέντρωση της Πλατείας Θησείου ήταν πως το όνομα «ΕΛ.Α.Σ» είναι ιδιαίτερα λειτουργικό: Ο δισύλλαβος, οικείος όσο και εύηχος χαρακτήρας του, μια και ηχητικά συμπίπτει και με το όνομα της χώρας, διευκόλυνε στο άμεσα να γίνει σύνθημα και αμέσως να αναπαραχθεί από τους χιλιάδες συγκεντρωμένους. Αυτούς που πιθανότατα εφεξής θα αποκαλούνται «ΕΛ.Α.Σίτες και ΕΛ.Α.Σίτισσες».

Αξίζει να επισημανθεί ότι η χρήση του όρου «Συμπαράταξη» στο όνομα του κόμματος δεν συνιστά κάποια αναφορές σε προεκλογικές πολιτικές συμμαχίες με άλλα κόμματα. Όπως τονίζουν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα η χρήση της συγκεκριμένης λέξης απευθύνεται αποκλειστικά στους πολίτες.

Ένα όνομα που ήδη συζητείται – Οι αντιδράσεις

Ένα είναι βέβαιο για το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ): Θα συζητηθεί!

Δημιουργώντας -μάλιστα- έντονο θόρυβο και πολιτικές εντάσεις κι αντιδράσεις, από όλους τους πόλους του πολιτικού συστήματος. Είναι επίσης σαφές πως κάθε πλευρά θα επιδιώξει να δώσει την δική της πολιτική ερμηνεία στην επιλογή του Αλέξη Τσίπρα και του επιτελείου του.

Ήδη αυτό έγινε ξεκάθαρο από την πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζεται πως «ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».

Πράγμα που σημαίνει πως στο Μέγαρο Μαξίμου – και δεν το είπαν ευθέως – επέλεξαν την αναγωγή της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» στο αρκτικόλεξο του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Δηλαδή το ένοπλο σκέλος του ΕΑΜ κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης.

Αντίστοιχη ερμηνεία φαίνεται πως έγινε και από το ΠΑΣΟΚ. Στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνεται πως «τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως “νέο”».

Παρόλα αυτά η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να εντοπίσει ότι υφίσταται αντίφαση ανάμεσα στην επιλογή του ονόματος και την πολιτική συμπερφορά του Αλέξη Τσίπρα. Τονίζοντας ενδεικτικά πως «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Το όνομα φαίνεται πως θα πυροδοτήσει αντιδράσεις και στον χώρο της παραδοσιακής αριστεράς. Το ΚΚΕ δεν εξέδωσε μέχρι χθες βράδυ κάποια επίσημη ανακοίνωση. Παρόλα αυτά στα ΜΜΕ του κόμματος γίνεται αναφορά στο όνομα με την επισήμανση ότι η επιλογή αποτελεί «προσπάθεια καπηλείας» από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εγκαλείται για «ταξική πολιτική του υπέρ του κεφαλαίου».

Η κληρονομία των αγώνων και ο πατριωτισμός

Στην Αμαλίας πάντως κάθε άλλο παρά… ανυποψίαστοι ήταν για την συζήτηση που θα ξεκινούσε η επιλογή αυτού του ονόματος. Άλλωστε αν κανείς παρατηρήσει εκ των υστέρων την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην συγκέντρωση της Πλατείας Θησείου μπορεί να αναγνωρίσει ότι είχε προετοιμάσει το πολυπληθές κοινό για την ανακοίνωσή ακολούθησε.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε μεταξύ άλλων πως «κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς Αριστερά»

Αυτά ενώ λίγο νωρίτερα είχε επαναλάβει τις τακτικές αναφορές του στην έννοια του «πατριωτισμού» τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των θεσμών της όπως και με την οικονομία.

Είναι ενδεικτικό πως η βασική αναδιανεμητική πρόταση των οικονομικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι η λεγόμενη «πατριωτική εισφορά». Μια μορφή έκτακτης φορολόγησης του (πολύ) μεγάλου πλούτου.

Είναι εμφανές ότι στην Αμαλίας αντιλαμβάνονται το «αριστερό» πολιτικό φορτίο που φέρνει η επιλογή του ονόματος ΕΛ.Α.Σ. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζουν – και πιθανότατα «ποντάρουν- στην πολυσυλεκτικότητά που μπορεί να δημιουργήσει.

Ιδίως από την στιγμή που χθες βράδυ στην Πλατεία Θησείου ο Αλέξης Τσίπρας πέραν από την επίσημη ανακοίνωση της δημιουργίας ενός κόμματος, ξεκίνησε ουσιαστικά και έναν προεκλογικό αγώνα με απώτερο χρονικό ορίζοντα το τέλος της Άνοιξης του 2027 εφόσον οι εθνικές εκλογές γίνουν τότε.

