Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου ανακοίνωσαν την ένταξη του ΣΕΕΑΚ στη δύναμη του Επιμελητηρίου, κίνηση που ενισχύει τη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των εκτιμήσεων ακινήτων στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της ένταξης πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27 Μαΐου 2026, συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του ΚΕΒΕ και του ΣΕΕΑΚ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι προτεραιότητες του κλάδου.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία των δύο φορέων, με στόχο την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων για την ενίσχυση του τομέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα βασικά ζητήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εκτιμήσεων ακινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ακινήτων.

Ο ΣΕΕΑΚ, ως οργανωμένος φορέας των επιστημόνων εκτιμητών ακινήτων, αναμένεται, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου και στη διασύνδεσή του με την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

Οι δύο φορείς φιλοδοξούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα, μέσα από συνεργασία, θεσμική παρουσία και κοινές πρωτοβουλίες.