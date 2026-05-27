Την προεδρία των κοινοβουλευτικών επιτροπών Παιδείας και Περιβάλλοντος θα διεκδικήσει το ΕΛΑΜ στη νέα Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μιλώντας στην εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα» του ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι ο κόμμα του θα διεκδικήσει την προεδρία τριών επιτροπών, δύο από τις οποίες είναι της Παιδείας και του Περιβάλλοντος, μη αποκλείοντας και τη διεκδίκηση της επιτροπής Άμυνας.

Ο κ. Χρίστου ξεκαθάρισε ότι με βάση και τα ποσοστά του ΕΛΑΜ, σύμφωνα και με τους κανονισμούς της Βουλής, μπορούν να αναλάβουν προεδρίες επιτροπών, ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο να δοθούν προεδρίες και στα κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, ξεκαθάρισε πως το κόμμα του θα ζητήσει να εφαρμοστεί ο νόμος.

Μάλιστα, αναφορικά με την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής, ο κ. Χρίστου επανέλαβε ότι το ΕΛΑΜ δεν θα στηρίξει υποψήφιο του ΑΚΕΛ και την Αννίτα Δημητρίου.

