Μια πρωτοποριακή ιδέα έρχεται από την Κίνα και υπόσχεται να μεταμορφώσει το αστικό τοπίο, επιστρατεύοντας τη φύση για να δροσίσει το τσιμέντο.

Οι Κινέζοι μετατρέπουν τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, με την τεχνολογία να επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην κλιματική κρίση, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη.

Τη στιγμή που το θερμόμετρο δείχνει 38°C στο Γιουντσένγκ της επαρχίας Σανσί, οι κάτοικοι πολυκατοικιών δεν καταφεύγουν απλώς στο κλιματιστικό. Στις στέγες επιστρατεύεται τεχνητή βροχή για δροσιά. Πρόκειται για ένα σύστημα ψεκασμού, ελεγχόμενο από αισθητήρες, που εκτοξεύει εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια νερού από ακροφύσια οροφής, ψύχοντας τον αέρα και τις επιφάνειες κατά 5 έως 8°C μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα που επικαλείται το India Today.

Το σκηνικό, με στρώματα υδρονέφωσης να καλύπτουν τις προσόψεις των κτιρίων, έγινε γρήγορα viral σε Reddit και Instagram. Ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς θέαμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λειτουργική υποδομή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πώς λειτουργεί;

Πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η διαδικασία; Μοιάζει με έξυπνο θερμοστάτη για ολόκληρη γειτονιά, ο οποίος αντί να ελέγχει τη θέρμανση ή την ψύξη ενός σπιτιού, δημιουργεί τεχνητές συνθήκες ψύξης σε εξωτερικό χώρο.

Η φυσική πίσω από τη λειτουργία είναι απλή: ψύξη μέσω εξάτμισης. Ακροφύσια υψηλής πίεσης κατά μήκος της περιμέτρου της στέγης ψεκάζουν νερό σε σταγονίδια τόσο λεπτά, ώστε εξατμίζονται προτού φτάσουν στους πεζούς. Καθώς εξατμίζονται, απορροφούν θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα.

Όπως ο ανθρώπινος ιδρώτας

Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό με τον ανθρώπινο ιδρώτα, εφαρμοσμένο σε κλιμακωτή μορφή πάνω σε κτίριο. Κατά τη διάρκεια σύντομων δοκιμών, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της στέγης μειώθηκε από 32,6°C σε 31,0°C, με τους αισθητήρες να ενεργοποιούν αυτόματα το σύστημα όταν ξεπεραστούν τα προκαθορισμένα όρια.

Η εφαρμογή αυτή παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα:

Μείωση θερμοκρασίας: 5–8°C εντός ολίγων λεπτών, υπό συνθήκες έντονου καύσωνα.

Κατανάλωση ενέργειας: Σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με συμβατικά κλιματιστικά, καθώς αντλίες και ακροφύσια αντικαθιστούν συμπιεστές και ψυκτικά μέσα.

Προηγούμενες εφαρμογές: Παρόμοια συστήματα ψεκασμού λειτουργούν ήδη σε κινεζικά πάρκα, πλατείες και στάσεις λεωφορείων· η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί επέκταση του μέτρου σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών.

Γιατί δεν χρησιμοποιείται σε άλλα μέρη του κόσμου;

Γιατί όμως οι πόλεις σε άλλα μέρη του κόσμου δεν εφαρμόζουν ήδη τη μέθοδο και ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια; Το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ακριβώς αυτό το ερώτημα.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα της ψύξης μέσω εξάτμισης.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) σημειώνει ότι και οι πράσινες στέγες μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα έως και κατά 11°C μέσω της εξατμισοδιαπνοής (της συνδυαστικής διαδικασίας εξάτμισης του νερού από το έδαφος και διαπνοής των φυτών, δηλαδή της απελευθέρωσης υδρατμών από τα φύλλα τους).

Τα συστήματα υδρονέφωσης υπερτερούν σε ταχύτητα και δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης, ενώ παράλληλα οι πράσινες στέγες προσφέρουν μόνιμο, μακροπρόθεσμο όφελος. Συνδυαστική προσέγγιση αποτελεί πιθανότατα το μέλλον για τον έξυπνο αστικό σχεδιασμό.

Τι δεν γνωρίζουμε

Ωστόσο, όσα παραλείπονται από τα viral βίντεο χρήζουν προσοχής.

Τα στοιχεία για την κατανάλωση νερού δεν δημοσιοποιούνται αναλυτικά, προκαλώντας αβεβαιότητα ως προς τη βιωσιμότητα της μεθόδου σε περιοχές με λειψυδρία. Το κόστος συντήρησης, η συσσώρευση αλάτων στα ακροφύσια και η πραγματική επίδραση στην εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων απουσιάζουν από τις δημόσιες αναφορές.

Άλλο πράγμα είναι μια εντυπωσιακή viral στιγμή και άλλο μια υποδομή έτοιμη για μαζική εφαρμογή, όπως απέδειξε και η περίπτωση των αυτόνομων οχημάτων, η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και στην πραγματική υλοποίηση παραμένει μεγάλη.

Παρά τις επιφυλάξεις, το μήνυμα είναι σαφές. Εάν τα δεδομένα απόδοσης και κόστους επιβεβαιωθούν, παρόμοια συστήματα ενδέχεται να επεκταθούν διεθνώς. Τα κτίρια αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερο ως ενεργές κλιματικές υποδομές· η ευθύνη δεν βαραίνει πλέον αποκλειστικά το κεντρικό δίκτυο ή την απλή μονάδα κλιματιστικού.

Στο μέλλον, η στέγη ενός κτίσματος ίσως συμβάλλει στην ψύξη πολύ περισσότερο από έναν παραδοσιακό θερμοστάτη.

naftemporiki.gr