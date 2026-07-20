Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα η ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για την υπόθεση VideoGate. Όπως αναφέρεται, τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 08/01/2026 δεν είναι αυθεντικά, αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας. Επιπλέον, τονίζεται ότι στόχος ήταν να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ανακοίνωση απαριθμεί τα ζητήματα που διερευνήθηκαν, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «τα όσα ακούγονται στο βίντεο να εκστομίζονται από κάποιους εκ των Κύπριων πρωταγωνιστών δεν συνιστούν τίποτε άλλο παρά αερολογίες και “φαφλατισμούς”, που σκοπό και στόχο είχαν τη δημιουργία εντυπώσεων γύρω από το πρόσωπό τους, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους».

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Ο Ποινικός Ανακριτής, παρέδωσε στις 17/07/20026, στον Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα του στην γνωστή υπόθεση “Video Gate”.

Πρόκειται για πολυσέλιδο έγγραφο στο πλαίσιο του οποίου ο ποινικός ανακριτής, με παραπομπή σε λεπτομέρειες του ογκώδους μαρτυρικού υλικού το οποίο με την συνεργασία της Αστυνομίας έγινε κατορθωτό να εξασφαλισθεί μέχρι σήμερα, προβαίνει σε επισημάνσεις όπως και διαπιστώσεις, εξάγει συμπεράσματα και υποβάλλει εισηγήσεις.

Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων ως αυτή διαμορφώθηκε με την μαρτυρία που εξασφαλίστηκε μέχρι σήμερα:

Τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 08/01/2026 δεν είναι αυθεντικά αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας και συνεπώς πέραν του ότι συνιστούν προϊόν αντισυνταγματικών ενεργειών και συνεπώς απαράδεκτης μαρτυρίας, είναι μηδαμινής αν όχι καθόλου αποδεικτικής αξίας. Σε αυτά, από κυπριακής πλευράς πρωταγωνιστούν 3 πρόσωπα, δύο από τα οποία είναι γνωστά για την ενεργό εμπλοκή τους στα πολιτικά δρώμενα του τόπου ενώ το τρίτο για τις δραστηριότητες του στον τομέα των επιχειρήσεων.

Το αυθεντικό Video, το οποίο να σημειωθεί δεν είναι απαλλαγμένο όλων εκείνων των στοιχείων που επηρεάζουν καθοριστικά την αποδεικτική αξία του μονταρισμένου βίντεο, είναι διάρκειας 26 περίπου ωρών και σε αυτό από κυπριακής πλευράς, εκτός των τριών προσώπων που πρωταγωνιστούν στα μονταρισμένα πλάνα της 8ης /Ιανουαρίου/2026, πρωταγωνιστούν και άλλες προσωπικότητες, είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος, της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Το αυθεντικό βίντεο εξασφαλίστηκε με μεσολάβηση των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και κατόπιν που με την σύμφωνο γνώμη και του ποινικού ανακριτή, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, χορηγήθηκε, υπό αυστηρούς ρητούς όρους, ασυλία (immunity), σε όσους «…συμμετείχαν στην παραγωγή (ηχογράφηση και/ή βιντεογράφηση), καθώς και δημοσιοποίηση του…βίντεο που έλαβε χώρα στις 08.01.2026 και όλου του παραδοθέντος οπτικοακουστικού υλικού, ως επίσης και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα συμμετείχαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην προετοιμασία και/ή οργάνωση και/ή σε άλλες ενέργειες οι οποίες αποσκοπούσαν στην παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συνεργατών, υπαλλήλων ή αξιωματούχων των πελατών…αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με αδικήματα που προκύπτουν από τις πιο πάνω ενέργειες, περιλαμβανομένων και αδικημάτων που ενδέχεται να προκύπτουν στη βάση του περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμου».



Ευθύνη για την παραγωγή/δημιουργία του Video έχει ιδιωτική εταιρεία, μη κυπριακών συμφερόντων, εγγεγραμμένη στο εξωτερικό το όνομα και τα λοιπά στοιχεία της οποίας οι ανακριτές κατέχουν, την οποία η μαρτυρία φέρει, έναντι παχυλών ανταλλαγμάτων να δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής και παροχής πληροφοριών με κύκλο εργασιών ανά το παγκόσμιο. Προς τούτο, η εταιρεία διατηρεί/εργοδοτεί πράκτορες σε πληθώρα χωρών. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση επιστρατεύθηκαν πράκτορες της εταιρείας, όχι κύπριοι, για την δημιουργία/παραγωγή του Video τα στοιχεία των οποίων επίσης οι ανακριτές εξασφάλισαν.

Στόχος της παραγωγής/δημιουργίας του Video φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι ιδιωτικά συμφέροντα. Επί του προκειμένου, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται το γεγονός ότι μια μέρα πριν την δημοσίευση του μονταρισμένου Video η Κύπρος είχε αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως και το γεγονός ότι η ανάρτηση στις 08/01/2026 του μονταρισμένου βίντεο είχε όλα τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης καμπάνιας από συγκεκριμένη χώρα, η οποία ξεκίνησε το 2021 με στόχο να πλήξει, μεταξύ άλλων, κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αποκλείεται άλλη χώρα εχθρική προς την Κύπρο, αλλά και το γεγονός ότι στους πρωταγωνιστές δόθηκαν διαφορετικά σενάρια σε σχέση με επενδύσεις στην Κύπρο τα οποία, αξιολογούμενα δεν φαίνεται, τουλάχιστο στον παρόν στάδιο, να συνάδουν με την θέση της εταιρείας ως προς τα κίνητρα του πελάτη της. Με λίγα λόγια, ως τα πράγματα έχουν στο παρόν στάδιο, δικαιολογείται το συμπέρασμα ότι, το Video αποτελεί μορφή υβριδικής επίθεσης με στόχο να πληγεί το Κυπριακό Κράτος.

Τα ζητήματα που διερευνήθηκαν και τα συμπεράσματα

Από την μελέτη του αυθεντικού βίντεο προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα (7(α)-7(ε), τα οποία, αφού κρίθηκαν ότι χρήζουν διερεύνησης, διερευνήθηκαν ενδελεχώς και σε βάθος, καταλήγοντας σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα.

α) Μη συμπερίληψη συγκεκριμένου Ρώσσου Ολιγάρχη στον κατάλογο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερευνήθηκαν σε βάθος οι σχετικές αναφορές ενός από τους κύπριους πρωταγωνιστές για αθέμιτες παρεμβάσεις από πλευράς Κυβέρνησης, μη αποκλειομένης και δικής του συμμετοχής. Το θέμα διερευνήθηκε σε βάθος με τις έρευνες να αγγίζουν και υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το επιλήψιμο. Αντίθετα, εκείνο που προέκυψε ήταν ότι η κυπριακή πλευρά, κατά πάντα ουσιώδη χρόνο, ενήργησε καθόλα νομότυπα.

β) Οικοδομικό έργο στην Επ. Λεμεσού, από συγκεκριμένο μέλος γνωστής ανά το παγκύπριο, οικογένειας της Λεμεσού. Το συγκεκριμένο θέμα έφεραν στο προσκήνιο σχετικές αναφορές/ισχυρισμοί ενός εκ των κύπριων πρωταγωνιστών στο αυθεντικό βίντεο και αφορούσαν σε ευνοϊκή μεταχείριση μέλους της εν λόγω οικογένειας, το οποίο μάλιστα κατονομάζει στις αναφορές του, και απόκτηση πλεονεκτήματος με αθέμιτα μέσα και/η κάτω από συνθήκες που όζουν διαφθοράς. Όταν ζητήθηκε από τον συγκεκριμένο κύπριο «πρωταγωνιστή» να σχολιάσει τις εν λόγω αναφορές/ισχυρισμό του, αυτός αρνήθηκε να το πράξει. Παρά ταύτα, οι ανακριτές προχώρησαν και διερεύνησαν σε βάθος τις σχετικές αναφορές. Όχι μόνο αποδείχθηκε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί ήταν αβάσιμοι και ανεδαφικοί αλλά και ότι στην μόνη περίπτωση που εντοπίστηκε και αφορούσε οικοδομικό έργο της εν λόγω οικογένειας, οι αποφάσεις της εκάστοτε διοίκησης ουδέν το μεμπτό και επιλήψιμο είχαν και, πολύ περισσότερο, μέλος της συγκεκριμένης οικογένειας με το συγκεκριμένο όνομα, δεν υπήρχε.

γ) Εισφορές με την μορφή μετρητών που δόθηκαν κατά την προεκλογική εκστρατεία για την Προεδρία της Δημοκρατίας, των τριών βασικών υποψηφίων (Ν. Χριστοδουλίδη, Α. Μαυρογιάννη και Α. Αβέρωφ). Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο «έπαιξε» έντονα κατά τις επίμαχες συνεντεύξεις των δύο εκ των κύπριων «πρωταγωνιστών» και συνεπώς δεν μπορούσε να αγνοηθεί εφόσον ο τρόπος που προβλήθηκε δεν άφηνε αμφιβολία ότι το όλο θέμα εμφανιζόταν μολυσμένο με το στοιχείο της Διαφθοράς.

Ούτε σε αυτό τον τομέα, παρά τις περί αντιθέτου αναφορές, επίμονες, τουλάχιστον εκ μέρους του ενός από τους δύο, διαπιστώθηκε, μετά από έρευνες, οτιδήποτε το μεμπτό, πόσο μάλλον Διαφθορά.

δ) Θέματα Lobbying: Και η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης διερευνήθηκε σε βάθος. Αντικείμενο αποτέλεσε η συμπεριφορά των κύπριων πρωταγωνιστών. Στο πλαίσιο των ερευνών ζητήθηκε και η γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς η οποία τοποθετήθηκε με σχετική εμπεριστατωμένη έκθεση της από την οποία δεν προέκυψε οτιδήποτε το επιλήψιμο.

ε) Ταμείο Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης: Η ανάγκη για διερεύνηση της συγκεκριμένης πτυχής της υπόθεσης, προέκυψε από επιλήψιμες αναφορές οι οποίες έφεραν το Ταμείο το οποίο διαχειριζόταν η Πρώτη Κυρία, ως «εύκολη και ασφαλή» δίοδο μέσω της οποίας θα μπορούσαν να διοχετευθούν χρήματα με «ύποπτα» ανταλλάγματα. Μεταξύ άλλων ενεργειών στις οποίες ο ποινικός ανακριτής σε συνεργασία με την Αστυνομία προέβη, ήταν και η εξασφάλιση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου και τον τρόπο ταυτοποίησης των δωρητών με τις εισφορές, ευρήματα της εν λόγω Υπηρεσίας. Παρελήφθη επίσης Πίνακας Δωρητών ο έλεγχος του οποίου, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη έρευνα, αποκάλυψε το ανεδαφικό των επί του προκειμένου «επιλήψιμων» ισχυρισμών.

8) Μεταξύ τριών από τους κύπριους πρωταγωνιστές, και των φερόμενων επενδυτών υπεγράφησαν διάφορες συμφωνίες (εμπιστευτικότητας και παροχής υπηρεσιών), δυνάμει των οποίων, δύο εκ των εν λόγω κύπριων πρωταγωνιστών, αποκόμισαν οικονομικά οφέλη.

9) Από την μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία έγινε κατορθωτό να εντοπιστεί το αυθεντικό βίντεο, να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του παραγωγού/δημιουργού του βίντεο όπως και η ταυτότητα των προσώπων/πρακτόρων που χρησιμοποιήθηκαν, να γίνει γνωστό το πλήρες περιεχόμενο των συνεντεύξεων, δεν κατέστη όμως δυνατό να γίνει γνωστή η ταυτότητα του πελάτη της εταιρείας, παραγωγού/δημιουργού του βίντεο. Είναι πρόδηλο ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του πελάτη της εταιρείας θα ρίξει φως στο μυστήριο που καλύπτει την συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης και ιδιαίτερα στην πλήρη αποκάλυψη των στόχων και κινήτρων του πελάτη της εταιρείας. Εξ’ ου και έχει υποβληθεί εισήγηση για συνέχιση των ερευνών σχετικά με την εν λόγω πτυχή της υπόθεσης, εισήγηση η οποία έγινε δεκτή με αποτέλεσμα την παράταση της περιόδου εντολής του Ποινικού Ανακριτή μέχρι 31/12/2026.

10) Από την μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από οποιοδήποτε των εμπλεκομένων κύπριων «πρωταγωνιστών». Παρόλα ταύτα, τον Ποινικό Ανακριτήόπως και την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας, απασχόλησε το ενδεχόμενο να προκύπτουν παραβιάσεις από πλευράς εμπλεκομένων, του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Ν 23(ΙΙΙ)/2000, λόγω των ενεργειών, παραστάσεων, υποσχέσεων, δηλώσεων και γενικά της συμπεριφοράς τους. Επί του προκειμένου όμως, ο Ποινικός Ανακριτής και η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας έχουν εκφράσει αριθμό επιφυλάξεων.

11) Συνιστά διαπίστωση του Ποινικού Ανακριτή και της ομάδας των αστυνομικών ανακριτών ότι τα όσα ακούγονται στο βίντεο να εκστομίζονται από κάποιους εκ των κύπριων πρωταγωνιστών, δεν συνιστούν τίποτε άλλο από αερολογίες και «φαφλατισμούς» που σκοπό και στόχο είχαν την δημιουργία εντυπωσιασμού γύρω από το άτομο τους με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους το οποίο και μερικοί εξ’ αυτών, άρχισαν να αποκομίζουν. Επισημαίνεται το γεγονός ότι όταν ζητήθηκε από αυτούς να σχολιάσουν τις εν λόγω αναφορές/ισχυρισμούς τους, μόνο ένας ανταποκρίθηκε θετικά και αυτός επιβεβαίωσε την συγκεκριμένη διαπίστωση του Ποινικού Ανακριτή. Οι άλλοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν και/ή να τοποθετηθούν.