Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, που αφορούσε την κατοχή και απόκτηση σχεδόν 1.000 αρχείων παιδικής πορνογραφίας, το Εφετείο έκρινε ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν σε 31χρονο δεν ήταν έκδηλα ανεπαρκείς, απορρίπτοντας την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα και επικυρώνοντας στο σύνολό της την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Ο καταδικασθείς είχε δεχθεί ποινές φυλάκισης 18 μηνών για απόκτηση 792 αρχείων παιδικής πορνογραφίας, 14 μηνών για κατοχή τριών αρχείων και 30 μηνών για απόκτηση 186 αρχείων που απεικόνιζαν παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Οι ποινές διατάχθηκε να συντρέχουν, ενώ εκδόθηκαν επίσης διατάγματα εποπτείας και αποκλεισμού του από χώρους όπου συχνάζουν παιδιά για περίοδο τριών ετών μετά την αποφυλάκισή του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε με την έφεσή του ότι οι ποινές ήταν έκδηλα ανεπαρκείς, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τις ιδιαίτερα αυστηρές ανώτατες ποινές που προβλέπει η νομοθεσία –μέχρι δέκα χρόνια φυλάκισης για τις δύο πρώτες κατηγορίες και μέχρι διά βίου φυλάκιση για την τρίτη– καθώς και την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών λόγω της έξαρσης τέτοιων αδικημάτων. Υποστήριξε ακόμη ότι το πρωτόδικο δικαστήριο έδωσε υπερβολική βαρύτητα στους μετριαστικούς παράγοντες και δεν αξιολόγησε επαρκώς τους επιβαρυντικούς.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στον φορητό υπολογιστή του κατηγορουμένου εντοπίστηκαν συνολικά σχεδόν 1.000 αρχεία παιδικής πορνογραφίας διαφορετικών επιπέδων σοβαρότητας, ενώ οι εξετάσεις αποκάλυψαν και εγκατεστημένα προγράμματα ανταλλαγής αρχείων BitTorrent και uTorrent. Επιπλέον, για την τρίτη κατηγορία, που αφορούσε παιδιά κάτω των 13 ετών, διαπιστώθηκε ότι 54 από τα 186 αρχεία απεικόνιζαν σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ενηλίκων και παιδιών.

Το Εφετείο επανέλαβε ότι τα αδικήματα παιδικής πορνογραφίας είναι ιδιαίτερα σοβαρά και απαιτούν αυστηρή και αποτρεπτική αντιμετώπιση, καθώς συνιστούν σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και τροφοδοτούν τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Παρέπεμψε στη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η ζήτηση τέτοιου υλικού αποτελεί βασικό παράγοντα που συντηρεί την παραγωγή του.

Ωστόσο, το δικαστήριο υπενθύμισε ότι η παρέμβαση του Εφετείου στις ποινές επιτρέπεται μόνο όταν αυτές είναι έκδηλα ανεπαρκείς ή υπερβολικές ή όταν διαπιστώνεται σφάλμα αρχής. Έκρινε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο είχε καθοδηγηθεί ορθά από τη νομολογία και είχε συνεκτιμήσει τόσο τους επιβαρυντικούς όσο και τους ελαφρυντικούς παράγοντες.

Στους τελευταίους περιλήφθηκαν το λευκό ποινικό μητρώο του καταδικασθέντος, η παραδοχή των αδικημάτων, η μεταμέλειά του, καθώς και οι ιδιαίτερες οικογενειακές του συνθήκες. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι ο 31χρονος εργαζόταν από την ηλικία των 15 ετών, αποτελούσε σημαντική πηγή εισοδήματος για την οικογένειά του και στήριζε τους γονείς του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αναφερόμενο ειδικότερα στην ποινή των 30 μηνών για τα 186 αρχεία που αφορούσαν παιδιά κάτω των 13 ετών, το Εφετείο σημείωσε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο επέδειξε «τη μέγιστη δυνατή επιείκεια» λόγω των ιδιαίτερων οικογενειακών περιστάσεων του κατηγορουμένου. Παρότι χαρακτήρισε την υπόθεση οριακή, κατέληξε ότι η επιβληθείσα ποινή εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων και δεν μπορεί να θεωρηθεί έκδηλα ανεπαρκής.

Καταλήγοντας, το Εφετείο απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα και επικύρωσε στο σύνολό της την πρωτόδικη απόφαση.