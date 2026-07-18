Για τις εξελίξεις στις οποίες αναφέρθηκε σε χθεσινές του δηλώσεις για τις υποθέσεις δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού αναμένεται να ενημερώσει τις οικογένειες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, Αλέκου Μιχαηλίδη, στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης «δεν είπε κάτι περισσότερο και πως αυτά δεν πρέπει να λέγονται δημόσια. Το σεβόμαστε, αν και δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω και περιμένουμε να ενημερώσει τις οικογένειες, που αγωνιούν για τη δικαίωση των δύο ηρώων».

Σημείωσε ότι γνωρίζουν πως «η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς εκμεταλλεύονται κάθε δημόσια τοποθέτηση».

Παράλληλα, επισήμανε πως δεν γνωρίζει εάν έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τις οικογένειες.