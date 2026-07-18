Τους βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, με τα μηχανάκια τους ή με τα ποδήλατά τους, να τρέχουν σαν τρελοί να παραδώσουν τις παραγγελίες.

Οι γνωστοί σε όλους ντελιβεράδες, ως επί το πλείστον ξένοι, για να μην πω όλοι, που η φτώχεια, οι συρράξεις και οι πόλεμοι στη χώρα τους, τους έφεραν στην Κύπρο ως φοιτητές ή κατ’ επίφαση φοιτητές και αναγκάζονται να εργάζονται για τα προς το ζην. Το λυπηρό είναι ότι συχνά τραυματίζονται, κάποιοι μπορεί να χάσουν και τη ζωή τους από δυστυχήματα, μερικές φορές από δικό τους φταίξιμο, γιατί η αλήθεια είναι πως οδηγούν, γενικά, απρόσεκτα.

Μιλούν στο κινητό ενώ τρέχουν, ή έχουν το κινητό στερεωμένο στο τιμόνι της μηχανής και μιλούν αβέρτα, ίσως και για τις παραγγελίες, αλλά δεν έχει σημασία. Απαράδεχτο φαινόμενο, επικίνδυνο και για τους ίδιους αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο που κυκλοφορεί πεζός ή με το αυτοκίνητό του. Αυτό, λογικά είναι παράνομο και πρέπει να τιμωρείται!

ΛΕ ΚΑΡ