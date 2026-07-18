Κάτι πάει Χ με αυτό το δύσμοιρο κράτος. Πατάνε το κουμπί για να ηχήσουν οι σειρήνες υπενθύμισης της επετείου του πραξικοπήματος και οι μισές ανταποκρίνονται.

Αλλάζει το σήμα στις τηλεοράσεις, οι πλείστες δείχνουν μαύρο, ενώ η αλλαγή αυτή σε άλλες χώρες έγινε προ πολλού χωρίς προβλήματα. Να πάμε πιο πίσω; Φύγαμε από το i-justice για το e-justice και το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε.

Βάλανε σύστημα για να κόβει το σήμα στις φυλακές και το έκοβε και στους πολίτες και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να βάζουν νέο τώρα. Να μην πούμε για δρόμους που έμειναν στη μέση, για έργα που εξαγγέλλονται και δεν τα βλέπουμε.

Βεβαίως και σε ένα κράτος δεν θα λειτουργούν όλα στην εντέλεια. Αλλά για τα απλά πράγματα περιμένεις να μην υπάρχουν προβλήματα. Όχι να επαναλαμβάνονται.

ΜΙΧ.