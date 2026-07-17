Στα 101 της χρόνια, η Αϊλίν Λαβάιν εξακολουθεί να εργάζεται ως δημοσιογράφος, να ζει μόνη της και να διατηρεί μια αξιοθαύμαστα ενεργή καθημερινότητα.

Με περισσότερες από οκτώ δεκαετίες επαγγελματικής πορείας, πιστεύει ότι το μυστικό της μακροζωίας βρίσκεται στην πνευματική εγρήγορση, την αίσθηση σκοπού και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η ζωή της Αϊλίν Λαβάιν μοιάζει με μυθιστόρημα. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, αποφοίτησε από το λύκειο μόλις στα 16 της χρόνια και συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, όπου έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε πλήρη θητεία στη θέση της αρχισυντάκτριας της φοιτητικής εφημερίδας Daily Cardinal. Αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ενώ ένα ταξίδι έξι εβδομάδων στο Παρίσι εξελίχθηκε σε μια περιπέτεια ενός ολόκληρου χρόνου, με επόμενους σταθμούς την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Στην πολύχρονη επαγγελματική της πορεία εργάστηκε σε εφημερίδες της Μασαχουσέτης, στους The New York Times, στον χώρο των δημόσιων σχέσεων, στη συγγραφή ραδιοφωνικών εκπομπών και στην επιμέλεια περιοδικών.

Από το 2008 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εργάζεται ως αρχισυντάκτρια στο περιοδικό Moment, όπου κάθε εβδομάδα συμμετέχει σε διαδικτυακές συναντήσεις και επιμελείται δημοσιογραφικά κείμενα.

Παρά την ηλικία της, η ίδια δεν αποδίδει τη μακροζωία της στην τύχη. Αντίθετα, μοιράζεται τρεις συνήθειες που, όπως πιστεύει, τη βοήθησαν να διατηρήσει σώμα και πνεύμα σε καλή κατάσταση.

Εξασκεί διαρκώς το μυαλό της

Η Λαβάιν αναγνωρίζει ότι πλέον οι σωματικές της δυνατότητες είναι περιορισμένες. Χρησιμοποιεί περπατήρα, δεν κολυμπά και οι βόλτες της είναι σύντομες. Ωστόσο, θεωρεί ότι η πραγματική δύναμή της βρίσκεται στο μυαλό της.

«Δεν είμαι αθλήτρια. Η δύναμή μου βρίσκεται εδώ πάνω» λέει χαρακτηριστικά, δείχνοντας το κεφάλι της.

Η καθημερινότητά της είναι οργανωμένη γύρω από την πνευματική δραστηριότητα.

Κάθε πρωί, αφού ετοιμάσει μόνη της το πρωινό της, διαβάζει τις έντυπες εκδόσεις των The New York Times και The Washington Post, ενημερώνεται από το περιοδικό The New Yorker, λύνει σταυρόλεξα και διαβάζει δεκάδες ενημερωτικά newsletters που λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράλληλα, παρακολουθεί διαδικτυακές διαλέξεις, ενημερώνεται από εξειδικευμένα δημοσιογραφικά μέσα και δεν χάνει την αγαπημένη της συνήθεια τα βράδια: τηλεπαιχνίδια γνώσεων που, όπως λέει, κρατούν το μυαλό της σε διαρκή εγρήγορση.

Δεν σταμάτησε ποτέ να νιώθει χρήσιμη

Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που της δίδαξε η μητέρα της ήταν να προσπαθεί πάντα να προσφέρει κάτι ουσιαστικό στους άλλους.

Αυτή η φιλοσοφία την οδήγησε το 1962 να ιδρύσει, μαζί με επτά ακόμη συνεργάτες, μια εταιρεία συγγραφής, επιμέλειας και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, η οποία συνεργάστηκε με νοσοκομεία, πανεπιστήμια, επιστημονικούς οργανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ.

Παρότι η εταιρεία έκλεισε μετά από χρόνια λειτουργίας, εκείνη δεν σκέφτηκε ποτέ να συνταξιοδοτηθεί πλήρως. Μέχρι και σήμερα εργάζεται ως επιμελήτρια κειμένων, αποδεικνύοντας ότι η αίσθηση του σκοπού δεν έχει ηλικία.

«Πρέπει να αισθάνεσαι ότι προσφέρεις κάτι σημαντικό», τονίζει.

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το καλύτερο «φάρμακο»

Αν και έχασε τον σύζυγό της το 2014, η Λαβάιν δεν άφησε τη μοναξιά να κυριαρχήσει στη ζωή της.

Συνεχίζει να ζει μόνη της σε διαμέρισμα, όμως η καθημερινότητά της είναι γεμάτη επαφές. Οι γείτονές της συγκεντρώνονται συχνά στο σπίτι της για μπριτζ, κάθε εβδομάδα συμμετέχει σε βραδιές πόκερ, ενώ τα παιδιά και τα εγγόνια της την επισκέπτονται τακτικά.

Διατηρεί επίσης φιλίες με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επικοινωνεί καθημερινά μέσω email, κάτι που, σύμφωνα με την κόρη της, συμβάλλει σημαντικά στο να παραμένει πνευματικά δραστήρια και αισιόδοξη.

Το μήνυμα της 101 ετών δημοσιογράφου

Η ιστορία της Αϊλίν Λαβάιν δείχνει ότι η μακροζωία δεν συνδέεται απαραίτητα με αυστηρές δίαιτες ή εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής.

Για την ίδια, το σημαντικότερο είναι να καλλιεργεί κανείς καθημερινά το μυαλό του, να έχει έναν λόγο να ξυπνά κάθε πρωί και να διατηρεί ζωντανές τις σχέσεις του με τους ανθρώπους γύρω του.

«Κοιτάζοντας πίσω στη ζωή μου, μπορώ μόνο να πω ότι ήταν μια εκπληκτική διαδρομή» γράφει στα απομνημονεύματά της, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία που φαίνεται να τη συνοδεύει εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

iefimerida.gr