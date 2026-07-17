Στο πιο καθοριστικό της σημείο εισήλθε χθες η πολύκροτη υπόθεση των 15 κιλών κοκαΐνης με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου-Ζαβράντωνα.

Κι αυτό γιατί κατέθεσε ενόρκως ο Γιάννης Ανδρέου, γνωστός ως «Μάρωνας». Ο τελευταίος είχε αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών το 2019, αλλά αργότερα και μετά την καταδίκη του (16ετής κάθειρξη), άλλαξε μαρτυρία και κατονόμασε ως «εγκέφαλο» και μεγαλέμπορο ναρκωτικών τον Ζαβράντωνα.

Στον τελευταίο είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 22 ετών (12/2022), ωστόσο, τον περασμένο Μάιο το Εφετείο διέταξε επανεκδίκαση στηριζόμενο στη σύνθεση του πρωτόδικου δικαστηρίου.

Αλησμόνητη

Χθες, λοιπόν, έδωσε ένορκη μαρτυρία στο Κακουργιοδικείο ο «Μάρωνας», η οποία θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί και εκ των πραγμάτων θα είναι καθοριστική για την τελική ετυμηγορία του δικαστικού Σώματος, σε μια διαδικασία που μάλλον θα μείνει αλησμόνητη σε όλους όσοι παρακολουθούν διαχρονικά δικαστικό ρεπορτάζ.

Πρώτα και κύρια γιατί κατά την αντεξέταση και στο πλαίσιο της προσπάθειας της υπεράσπισης να υποδείξει πως δεν ήταν αγνά τα κίνητρα της προ ετών αλλαγής στάσης του Γιάννη Ανδρέου, έγιναν αναφορές που ενέπλεκαν τρίτα πρόσωπα. Από αυτές τις αναφορές δεν έλειψαν τα ονόματα του Γιώργου Φένεκ, Ελληνοκύπριου επιχειρηματία που έγινε στόχος εγκληματικής ενέργειας, της πρώην συζύγου του Ζαβράντωνα (έγινε ερώτηση για τη σχέση της με τον «Μάρωνα»), του νυν υπαρχηγού της Αστυνομίας, Πανίκου Σταύρου, καθώς και άλλων προσώπων, όπως ο Γιάννης Καλοψιδιώτης.

Η γενική εικόνα

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, Χρίστος Πουτζιουρής, αντεξέτασε σθεναρά το μάρτυρα σε μια ιδιαίτερα «ζωντανή» διαδικασία, με τον Μάρωνα να τοποθετείται αναλόγως αντιπαραβάλλοντας τη θέση πως δεν έχει κανένα όφελος από την παρούσα μαρτυρία του και σε πολλές περιπτώσεις να απαντά με… ερώτημα στον δικηγόρο καλώντας τον να αποταθεί σε άλλους για να πάρει τις απαντήσεις του. Δεν έλειψαν και στιγμές που ο Γιάννης Ανδρέου επιδόθηκε σε χιούμορ, το οποίο προσπάθησε να αποδώσει στη φύση των ερωτημάτων που δεχόταν.

Συχνές και οι επεμβάσεις του εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσσα, ο οποίος σε δυο τουλάχιστον περιπτώσεις επεσήμανε στον συνήγορο υπεράσπισης ότι δεν μπορούν να απαντηθούν ερωτήματά του για το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, παρά μόνο σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία. Σε μια άλλη περίπτωση ο κ. Μπίσσας είχε επισημάνει ότι δεν υποβάλλεται ερώτημα από την υπεράσπιση, αλλά ζητείται η γνώμη του μάρτυρα κατηγορίας, με τον κ. Πουτζιουρή να αποσύρει και να υποβάλλει με άλλο τρόπο τα ερωτήματα και τις θέσεις του επί του εγειρόμενου ζητήματος.

Η κατάθεση του μάρτυρα σημαδεύτηκε και από τις αντιδράσεις του Ζαβράντωνα, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις και ακούγοντας τις απαντήσεις του μάρτυρα κατηγορίας, επενέβαινε μεν διακριτικά, αλλά με τρόπο που δεν περνούσε απαρατήρητος, κι αυτό προκειμένου να επισημάνει στο δικηγόρο του σημεία που απέρρεαν από την μαρτυρία του Μάρωνα και τα οποία θεωρούσε πως καθιστούσαν προβληματική τη κατάθεση του τελευταίου. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Πουτζιουρής έδειξε ενοχλημένος από τις παρεμβάσεις του Ζαβράντωνα συστήνοντάς του να τον αφήσει να κάνει την αντεξέτασή του όπως ξέρει.

Δεν έλειψαν ούτε οι επεμβάσεις/παρεμβάσεις του Πρόεδρου του τριμελούς δικαστικού σώματος κ. Λευτέρη Παντελή, ο οποίος δεν είχε ρόλο θεατή, αλλά ήθελε να κρατήσει υπό απόλυτο έλεγχο τη διαδικασία και να τηρηθούν οι κανόνες της δικονομίας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπέδειξε στον μάρτυρα πως δεν πρέπει να απαντά με ένα «μάλιστα» που ήταν αόριστο, αλλά να είναι συγκεκριμένος στην απάντηση επί του ερωτήματος.

Ξεκάθαρη η υπερασπιστική γραμμή του Πουτζιουρή

Αμφισβήτησε τα κίνητρα, υπέδειξε σχέσεις Μάρωνα με άλλη φατρία, τον συνέδεσε με εγκληματική ενέργεια και του χρέωσε εκδικητική στάση

Η βασική θέση που πρόβαλε η υπεράσπιση και διαφάνηκε πολύ νωρίς (άλλωστε είχε προαναγγελθεί σε προηγούμενη δικάσιμο) ήταν ότι ο Γιάννης Ανδρέου, γνωστός με το προσωνύμιο «Μάρωνας», διαφοροποίησε την αρχική του μαρτυρία και ενέπλεξε στην υπόθεση τον Ζαβράντωνα, λαμβάνοντας από πριν υπόσχεση ότι θα αποφυλακιζόταν αν έδινε καταδικαστική μαρτυρία εναντίον του σημερινού κατηγορούμενου . Ο κ. Πουτζιουρής κατέθεσε έγγραφα που αφορούν την απονομή χάριτος του «Μάρωνα» στην προσπάθειά του να υποδείξει κάτι τέτοιο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η μαρτυρία σου ήταν στημένη με σκοπό να αποφυλακιστείς».

Μέσω των ερωτημάτων του ο κ. Πουτζιουρής επιχείρησε να προβάλει τη θέση πως η Αστυνομία προσέχει τον Γιάννη Ανδρέου χωρίς να έχει υποχρέωση, ότι ο τελευταίος επέστρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από τα προκαθορισμένα δυο έτη που τέθηκαν με βάση το πρόγραμμα προστασίας του, ότι διέπραξε εγκληματική ενέργεια (ρίψη πυροβολισμών και χειροβομβίδας κατά περιουσίας επιχειρηματία) και ότι η Αστυνομία τον απάλλαξε από κάθε ευθύνη για να καταθέσει πάλι εναντίον του Ζαβράντωνα. Ακόμη με τις αναφορές του ο κ. Πουτζιουρής θέλησε να υποβάλει πως ο Μάρωνας ενεργούσε εκδικητικά σε βάρος του Ζαβράντωνα, συμμετέχοντας σε άλλη εγκληματική ομάδα.

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ο συνήγορος υπεράσπισης υπεδείκνυε στον μάρτυρα πως «λες ψέματα». Ο Μάρωνας απαντούσε στα ερωτήματα, πολλές φορές με χαμόγελο, λέγοντας σε κάποιες περιπτώσεις ότι «δεν είναι έτσι κ. Πουτζιουρή και αν ίσχυε αυτό…».

Τα σημεία

Αν και το Κακουργιοδικείο θα αξιολογήσει τη μαρτυρία, εντούτοις παραθέτουμε κάποια σημεία από την αντεξέταση που παρουσιάζουν ενδιαφέρον:

>> Από την αντεξέταση προέκυψε πως ο Μάρωνας έχει νέα ταυτότητα με άλλο όνομα, ότι μπήκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και έλαβε προεδρική χάρη με τον όρο να μην επιστρέψει εντός δυο ετών από τη χάρη στην Κύπρο και ότι του δόθηκαν €10.000. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν στη χθεσινή διαδικασία. Όταν ο κ. Πουτζιουρής του υπέδειξε ότι βρισκόταν στον Κορμακίτη κι όχι στο εξωτερικό, απάντησε πως δεν θεωρούσε έδαφος της Δημοκρατίας το χωριό του που είναι στα κατεχόμενα και νιώθει ασφαλής.

>> Ο κ. Πουτζιουρής υπέβαλε ότι ψευδώς ο Μάρωνας κατέθεσε πως παρέλαβε από τα Κλαυδιά τα ναρκωτικά, όπου -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του- τα είχε προηγουμένως τοποθετήσει ο Ζαβράντωνας. Του είπε ότι η κεραία της CYTA δεν έλαβε το σήμα του και -ανάμεσα σ΄ άλλα- ότι έκανε αναφορές που έγιναν σε παλιότερη υπόθεση στην οποία σχετιζόταν ο «Μαριούθκιας» (σ.σ. δολοφονήθηκε). Έδειξε στον Μάρωνα κατάθεσή του που έχει διαγραμμένη αναφορά ότι για να πάρει τα ναρκωτικά πέρασε από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και από πάνω διόρθωση ότι πήγε από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Ο κ. Πουτζιουρής υπέβαλε στον Μάρωνα ότι είπε ψέματα αρχικά και μετά μόλις πληροφορήθηκε κατάθεση άλλου μάρτυρα, έκανε τη διόρθωση με τη ψευδή αναφορά ότι πέρασε από τον κόμβο του Καλού Χωριού. Ο Μάρωνας ήταν έντονος απαντώντας στα ερωτήματα, παρουσιαζόμενος ως βέβαιος για τα επίδικα γεγονότα με την παραλαβή ναρκωτικών. «Ξέρω πολύ καλά πού πήγα» είπε μεταξύ άλλων.

>> Όταν ο Μάρωνας είπε ότι ήταν άνθρωπος του Ζαβράντωνα, ο κ. Πουτζιουρής του είπε «είσαι το πρωτοπάλληκαρο του Φένεκ, στις δουλειές που κάμνει». Ο Μάρωνας απάντησε: «Να τον κλητεύσετε να τον φέρετε, να τον ρωτήσετε. Δεν θα πω κάτι για κάποιον. Είμαι σαν μάρτυρας, δεν είμαι σαν δικηγόρος».

>> Ο κ. Πουτζιουρής είπε στον Γιάννη Ανδρέου: «Είπες ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Αστυνομία σε προειδοποίησε για εγκληματικές ενέργειες σε βάρος σου και στην οικογένεια σου». Ο Ανδρέου απάντησε: «Η Αστυνομία και ακόμα και σήμερα με ενημερώνει ότι κινδυνεύω από τον πελάτη σου. Και τις τελευταίες μέρες. Και γι΄ αυτό και μένω στον Κορμακίτη. Γιατί εκεί είναι το σπίτι μου και είναι δύσκολο να μου κάνουν κάτι». Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, επανήλθε: «Δεν κατάλαβες ότι δουλεύκει σε η Αστυνομία, σε εκβιάζει και σε βάζει να λες τα ψέματα που λες σήμερα;». Ο Μάρωνας απάντησε: «Είμαι ελεύθερος. Πώς να με εκβιάζει;»

>> Ο κ. Πουτζιουρής έκανε ερώτημα και για ισχυρισμό του Μάρωνα ότι βεβήλωσαν τον τάφο της μητέρας του για να τον εκφοβίσουν. Ο τελευταίος είπε «όχι ο ίδιος (σ.σ. ο Ζαβράντωνας εννοούσε). Εκείνοι που πήγαν. Ρωτάς με εμένα; Ρωτάτε τον πελάτη σου που τους έστειλε. Ο πελάτης σου είπε είμαι μαμμόθρεφτος και κάθε μέρα πηγαίνω στον τάφο της μητέρας μου».

>> Ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρίστος Πουτζιουρής, κατέθεσε στο δικαστήριο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μάρωνα για ρίψη πυροβολισμών και χειροβομβίδας σε περιουσία του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία Γ. Ρ. Ο κ. Πουτζιουρής είπε ότι το έγκλημα έγινε σε περίοδο που ο Μάρωνας έπρεπε να είναι στο εξωτερικό και πρόσθεσε σε άλλο σημείο απευθυνόμενος στον τελευταίο: «Τον εκβίαζες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του για να σας δώσω ένα ποσό χρηματικό». Μάλιστα, ο κ. Πουτζιουρής ανέφερε ότι υπάρχει πληροφορία ότι ο επιχειρηματίας είχε σύσκεψη στο γραφείο του υπαρχηγού Πανίκου Σταύρου και την ίδια ώρα τηλεφώνησαν στον Μάρωνα. Ο τελευταίος δήλωσε άγνοια γι΄ αυτό.

>> Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα σε κάποια στιγμή είπε στον Μάρωνα: «Κ. μάρτυς είναι η θέση της υπεράσπισης ότι η μαρτυρία σου μολυσμένη και στημένη με σκοπό να αποφυλακιστείς». Ο Γιάννης Ανδρέου απάντησε: «Εγώ είμαι ελεύθερος και πάλι έρχομαι και σου λέω την αλήθεια». Ο κ. Πουτζιουρής επανήλθε: «Αν δεν δώσεις ψεύτικη μαρτυρία να καταδικάσεις τον κατηγορούμενο, θα σε συλλάβουν, να σε βάλουν φυλακή. Είναι στημένη η κατάθεσή σου».

>> Σε κάποια στιγμή ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα είπε στον μάρτυρα «εγώ λέω ότι η Αστυνομία σου κάνει όλα τα χατήρια». Ο μάρτυρας απάντησε: «Αν μου εκάμναν τα χατήρκα κ. Πουτζιουρή θα μου έκαναν ένταλμα σύλληψης; (σ.σ. αναφερόταν στην υπόθεση με τους πυροβολισμούς».

>> Ο κ. Πουτζιουρής πρόβαλε μια ανάρτηση του Μάρωνα στο facebook κατά το χρόνο που διαμορφώθηκαν δεδομένα εναντίον του Ζαβράντωνα. Είχε γράψει: «Μερικές φορές πρέπει να κάνεις το κορόιδο για να κοροιδέψεις το κορόιδο που σε κοροϊδεύει». Επιπλέον, ο κ. Πουτζιουρής πρόβαλε φωτογραφία του Μάρωνα που έδειχνε στον φακό το μεσαίο του δάκτυλο και ήταν μαζί με τον Γιάννη Καλλοψιδιώτη και κάποιον «Αντρικκή». Ο Μάρωνας αρνήθηκε ότι απευθυνόταν στον Ζαβράντωνα και στις περιπτώσεις. Μάλιστα, έκανε αστεϊσμό σχολιάζοντας: «Εν το facebook! Εννά μας κάμεις τζιαί διάσημους, κ. Πουτζιουρή». Για τον Καλοψιδιώτη ο Μάρωνας σχολίασε πως είναι ο Ζαβράντωνας που του τον γνώρισε.