Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας διεξάγεται η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου-Ζαβράντωνα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Η δικάσιμος άρχισε λίγο μετά τις 09:00, ενώ διεκόπη λίγο πριν από τις 09:00, προκειμένου να εντοπιστεί ένα τεκμήριο που αφορά οπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στην οικία όπου διέμενε ο Ζαβράντωνας. Το τεκμήριο αυτό αποτέλεσε αντικείμενο της προηγούμενης δίκης και θα εντοπιστεί κατόπιν αιτήματος του συνηγόρου υπεράσπισης, Χρίστου Πουτζιουρή.

Σήμερα, πάντως, θα διαδραματιστεί σημαντικό επεισόδιο στο σίριαλ που αφορά την πολύκροτη αυτή υπόθεση κατοχής 15 κιλών κοκαΐνης με στόχο την προμήθεια, για την οποία κατηγορείται ο Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας.

Αναμένεται πως ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας θα παρουσιαστεί προκειμένου να καταθέσει ενόρκως ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας Γιάννης Ανδρέου, όπως είχε προαναγγείλει ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας.

Στη βάση της μαρτυρίας του Ανδρέου είχε καταδικαστεί αρχικά ο Ζαβράντωντας σε 22 χρόνια φυλάκιση, απόφαση που ανατράπηκε δευτεροβάθμια. Το Εφετείο (11/5/2026) έκανε αποδεκτό έναν από τους λόγους έφεσης που άσκησε ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα, και αφορούσε στη σύνθεση του Κακουργιοδικείου που εκδίκασε πρωτόδικα την υπόθεση.

Όπως είναι γνωστό η υπόθεση χρονολογείται και προέκυψε τον Ιανουάριο του 2019. Ο Ζαβράντωνας είχε καταδικαστεί στις 12/12/2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών.

Τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2019 από την ΥΚΑΝ στην Λακατάμεια, ενώ για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί αρχικά (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα.

Ο Ανδρέου, όμως, με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του, η οποία ανατράπηκε, όπως σημειώσαμε, τον περασμένο Μάιο.

Σε προηγούμενη δικάσιμο της παρούσας υπόθεσης, ο Χρίστος Πουτζιουρής, συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα είχε θέσει θέμα για την ένταξη του «Μάρωνα» σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Όπως είχε αναφέρει ο Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») μετά την καταδίκη του περί τα τέλη του 2022 (16ετης κάθειρξη) αποφυλακίστηκε με προεδρική χάρη στις αρχές του 2023 με όρο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ζαβράντωνα, να μην επιστρέψει στην Κύπρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, όπως ισχυρίστηκε, ο όρος δεν φαίνεται να τηρήθηκε, αφού σύμφωνα με τις θέσεις του κ. Πουτζιουρή, ο Μάρωνας ήταν ύποπτος για ρίψη χειροβομβίδας και πυροβολισμών σε υποστατικό επιχειρηματία.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Γ΄Λευκωσίας απαρτίζεται από τους Λευτέρη Παντελή (Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου), Μαριλένα Θεοκλήτου (Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής) και Κωνσταντίνο Μάρκο Πασιαρδή (Επαρχιακός Δικαστής).