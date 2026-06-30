Με την κατάθεση ακόμη δύο μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε την Τρίτη η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου, γνωστό και ως «Ζαβράντωνα», σχετικά με την εισαγωγή και κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης, με σκοπό την προμήθεια.

Οι δύο μάρτυρες κατηγορίας – μέλη της ΥΚΑΝ Αρχηγείου – αναφέρθηκαν στην επιχείρηση παρακολούθησης, εκτέλεσης εντάλματος έρευνας και σύλληψης των Άριστου Κυπριανού και Γιάννη Ανδρέου στις 16 Ιανουαρίου 2026 στη Λακατάμεια για κατοχή περίπου 15 κιλών κοκαΐνης, στην οποία συμμετείχαν. Αναγνώρισαν, μεταξύ άλλων, την στρατιωτική τσάντα, η οποία παρουσιάστηκε ως τεκμήριο, ως αυτή που κρατούσε ο Κυπριανού και η οποία περιείχε τα ναρκωτικά.

Ο αρχιφύλακας ΥΚΑΝ Αρχηγείου, Ερωτόκριτος Παπαναγιώτου, ανέφερε ότι ήταν έξω από την οικία του Ανδρέου στη Λακατάμεια και ότι είδε τους Ανδρέου και Κυπριανού να φτάνουν στην οικία με το όχημα του Κυπριανού, να μπαίνουν στην οικία, και τον Κυπριανού να μπαίνει, κρατώντας μια στρατιωτική τσάντα και ακολούθως να εξέρχεται κρατώντας την τσάντα και να την τοποθετεί στη θέση του συνοδηγού. Ο μάρτυρας είπε ότι ο Κυπριανού τού ανέφερε ότι ο σάκος έχει 14 κιλά κοκαΐνης και υπέδειξε τις συσκευασίες εντός της τσάντας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Χρίστος Πουτζουρής, ήγειρε ζήτημα ως προς το περιεχόμενο της τσάντας προβάλλοντας την θέση ότι η τσάντα που μπαίνει μέσα στην οικία δεν είχε τον ίδιο όγκο με αυτή που βγαίνει έξω. Ο μάρτυρας είπε ότι ήταν η ίδια τσάντα με τον ίδιο όγκο, με τον κ. Πουτζουρή να υποβάλλει ότι αυτό είναι εικασία διότι δεν ήξερε τι είχε μέσα η τσάντα.

Ο μάρτυρας σημείωσε ότι αυτό που του ανέφερε ο Κυπριανού ότι υπήρχε στην τσάντα – 14 κιλά κοκαΐνης – ήταν μετά που βγήκε από το σπίτι.

Ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας που κατέθεσε, ο Λοχίας Αναστάσιος Κωνσταντίνου που υπηρετεί επίσης στην ΥΚΑΝ Αρχηγείου, ανέφερε στην κατάθεσή του για την ίδια επιχείρηση στις 16 Ιανουαρίου 2019, η οποία διοργανώθηκε μετά από πληροφορία ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν πάει για παραλαβή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Ανέφερε ότι ο ίδιος κτύπησε την πόρτα της οικίας του Ανδρέου και ότι, μετά που δεν άνοιγε, την παραβίασε και μπήκε στο σπίτι, ενημερώνοντας τον Ανδρέου για την εκτέλεση εντάλματος έρευνας αλλά και για παρεμπόδιση αστυνομικού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Ανδρέου του είπε ότι δεν άνοιγε γιατί τα ναρκωτικά ήταν κοκαΐνη και ότι ανήκει στον ίδιο, όπως και αυτό που πέταξε – ένα τεμάχιο στην αυλή παρακείμενου σπιτιού – και αυτά που είχε στην κατοχή του ο Κυπριανού.

Είπε ακόμη ότι εντοπίστηκαν και δύο τηλέφωνα, τα οποία δέχονταν κλήσεις και ότι ο Ανδρέου ζήτησε στον μάρτυρα να κοιτάξει ποιοι τον καλούσαν. Ο μάρτυρας ανέφερε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν κλήσεις από διάφορα άτομα, μεταξύ τους και από τον Ζαβράντωνα, ο οποίος, όπως ανέφερε έστειλε και μηνύματα στα οποία ρωτούσε τον Ανδρέου πού βρίσκεται και να του τηλεφωνήσει. Ο μάρτυρας είπε ότι είδε αυτές τις πληροφορίες κοιτάζοντας τις οθόνες των κινητών χωρίς να κάνει κάποια παρέμβαση στα τηλέφωνα.

Ο κ. Πουτζουρής ρώτησε κατά την αντεξέταση κατά πόσον διατηρούσε ημερολόγιο ενεργείας για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν υπήρχε κάτι σημαντικό για να καταγράψει σε ημερολόγιο ενεργείας και ότι έκανε κατάθεση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ρώτησε τον μάρτυρα ποια η σχέση του Μιχάλη Κατσουνωτού με την εν λόγω υπόθεση το 2019, με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση. Ο κ. Πουτζουρής τον ρώτησε ποιοι ήταν οι αξιωματικοί του στην ΥΚΑΝ το 2019 όταν έγιναν οι εν λόγω συλλήψεις και ο μάρτυρας είπε ότι ο κ. Κατσουνωτός ήταν ένας από τους διοικητές του αλλά δεν θυμάται πότε.

Ο κ. Πουτζουρής υπέβαλε ότι δεν γνώριζαν τι υπήρχε στην τσάντα μέχρι που την τοποθέτησε ο Κυπριανού στο αυτοκίνητό του. Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι είχαν πληροφορίες για τις κινήσεις των δυο συλληφθέντων και ότι αυτό ήταν σημαντικό.

Ρώτησε ο κ. Πουτζουρής αν η πληροφορία αυτή ήρθε προφορικά, και ο μάρτυρας είπε ναι, και, σε άλλη ερώτηση είπε δεν γνωρίζει ποιος έχει αυτή την πληροφορία γραπτώς.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ρώτησε ακόμη τον Λοχία ποιος είναι ο «Νίκολας Αστερία», που ήταν ανάμεσα στα άτομα από τα οποία δέχθηκε κλήσεις μετά την σύλληψη ο Ανδρέου, με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν γνώριζε. Ο κ. Πουτζουρής ρώτησε γιατί δεν διερεύνησαν ποιος είναι όπως έκαναν για τον κατηγορούμενο. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνωρίζει και ότι δεν είναι ο ίδιος που έκανε έρευνα για το ποιοι κάλεσαν τον Ανδρέου.

Ο κ. Πουτζουρής ρώτησε κατά την αντεξέταση και τους δύο μάρτυρες γιατί οι συλλήψεις δεν έγιναν πριν οι Ανδρέου και Κυπριανού φτάσουν στην οικία του πρώτου, αφού τους παρακολουθούσαν από τον αυτοκινητόδρομο μέχρι τη Λακατάμεια. Οι δύο μάρτυρες είπαν, ο καθένας στην δική του αντεξέταση, ότι η ανακοπή θα γινόταν εφόσον υπήρχαν οι σωστές συνθήκες αλλά δεν κρίθηκε ότι υπήρξαν πριν την άφιξή τους στο σπίτι, λόγω του ότι δεν ήταν όλα τα μέλη της Δύναμης που λάμβαναν μέρος την επιχείρηση στο ίδιο σημείο.

Οι επόμενες δικάσιμοι ορίστηκαν οι 16 Ιουλίου στις 9.30, και 17 και 21 Ιουλίου. Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσσας ανέφερε ότι στους επόμενους δύο μάρτυρες κατηγορίας θα είναι και ο Γιάννης Ανδρέου (ΜΚ1), γνωστός και ως «Μάρωνας».

ΚΥΠΕ