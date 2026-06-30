Ακόμη μια Ιστορική μέρα η σημερινή βράβευση. Υπάρχουν βραβεύσεις που μένουν στην ιστορία, και υπάρχουν διακρίσεις που γίνονται σημείο αναφοράς.

Με μεγάλη περηφάνια, συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, ανακοινώνουμε τη θριαμβευτική μας διάκριση στην Βραβεία της Trust Insurance Cyprus 2025, όπου η εταιρεία μας διακρίθηκε κατακτώντας την κορυφαία διάκριση από τις βραβεύσεις της χρονιάς. Συγκεκριμένα μας έχει απονεμηθεί το 1ο βραβείο από την κορυφαία διάκριση Οι Πρώτοι Των Πρώτων, καθώς και το πρώτο βραβείο στο κορυφαίο Diamond Club, μαζί με άλλα 2 βραβεία.

🥇 1ο Βραβείο – Οι Πρώτοι των Πρώτων



Χαρακτηριστικά είναι τα πιο κάτω λόγια της παρουσιάστριας της εκδήλωσης που τα λέει όλα :

‘’ Σήμερα τιμούμε κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Την κορυφή της κορυφής. Η Insurancelink δεν κατέκτησε απλώς κορυφές, Τις υπερασπίστηκε, τις ενίσχυσε και τις επαναπροσδιόρισε μέσα από μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης, αδιάκοπης προσπάθειας και σταθερής προσήλωσης στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την αριστεία.

Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη βράβευση. Πρόκειται για τη δικαίωση μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά εδώ και χρόνια. Μιας φιλοσοφίας που βασίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, στην ειλικρίνεια, στον επαγγελματισμό και στην απόλυτη δέσμευση απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.’’

Το πρώτο βραβείο που πήραμε στην κορυφαία διάκριση «Οι Πρώτοι των Πρώτων» αποτελεί τη μέγιστη αναγνώριση που μπορεί να λάβει ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Είναι η επιβεβαίωση ότι η συνέπεια, η στρατηγική, η καινοτομία, η εμπιστοσύνη και η ομαδική προσπάθεια μπορούν να δημιουργήσουν αποτελέσματα που ξεχωρίζουν και αφήνουν το αποτύπωμά τους στον ασφαλιστικό κλάδο.

Παράλληλα, το πρώτο βραβείο στο Diamond Club επιβεβαιώνει ότι η P.F.A. Insurance Link Agents συγκαταλέγεται διαχρονικά ανάμεσα στους κορυφαίους συνεργάτες της Trust Insurance Cyprus, διατηρώντας υψηλό επίπεδο απόδοσης, ποιότητας και αξιοπιστίας σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.

Οι διακρίσεις για την Αύξηση Λοιπών Κλάδωνκαι τηνΕπικερδότητα Χαρτοφυλακίου αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της εταιρείας μας δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών. Είναι αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, υπεύθυνων επιλογών, τεχνογνωσίας και μιας ομάδας που εργάζεται καθημερινά με στόχο να προσφέρει πραγματική αξία στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Κάθε διάκριση έχει πίσω της μια ομάδα που δεν σταματά να εξελίσσεται, συνεργάτες που πιστεύουν στο κοινό όραμα και πελάτες που μας εμπιστεύονται καθημερινά

Πίσω από κάθε βραβείο βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Ο διευθύνων σύμβουλος μας και κορυφαίος Ασφαλιστικός μας σύμβουλος Σάββας Χριστοφόρου, Ο διευθυντής Μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων φίλιππος Χριστοφόρου, Οι συνεργάτες τα στελέχη και όλο το προσωπικό της εταιρείας που με πάθος, επαγγελματισμό, αφοσίωση και ομαδικό πνεύμα εργάζονται καθημερινά για να προσφέρουν υπηρεσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Αυτές οι διακρίσεις είναι δικές τους. Είναι η ανταμοιβή της καθημερινής τους προσπάθειας και της αδιάκοπης επιδίωξης της αριστείας.

Θερμές ευχαριστίες στην Trust Insurance Cyprus για τη διαχρονική συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση που μας τιμά ιδιαίτερα.

Θερμές ευχαριστίες προς τους πελάτες μας , που μας υποστηρίζουν με την δουλειά και εμπιστοσύνη τους διαχρονικά. Εσείς είστε ο λόγος που συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τη μεγαλύτερη ευθύνη αλλά και το ισχυρότερο κίνητρο για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Κάθε επιτυχία μας είναι και δική σας επιτυχία. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να γράφετε αυτή την επιτυχημένη πορεία μαζί μας. Τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά μας.🚀✨

Για εμάς, η κορυφή δεν αποτελεί έναν τελικό προορισμό. Είναι μια διαρκής δέσμευση για συνεχή βελτίωση, εξέλιξη και δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Με το ίδιο πάθος, την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο όραμα συνεχίζουμε να οδηγούμε τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια, αξιοπιστία, καινοτομία και ανθρώπινη προσέγγιση.

Γιατί η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τα βραβεία που κατακτάς… αλλά με την εμπιστοσύνη που κερδίζεις καθημερινά.

Γιατί η κορυφή, δεν είναι απλώς ένα βραβείο… Είναι η επιβεβαίωση μιας πορείας.

Από τη σκληρή δουλειά…

Στην εμπιστοσύνη…

Στην αναγνώριση…

Και τελικά, Στην κορυφή της κορυφής!

Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

Η κορυφή δεν είναι το τέλος του ταξιδιού. Είναι η ευθύνη να συνεχίζεις να προσφέρεις το καλύτερο, κάθε μέρα.

Γιατί η κορυφή δεν κατακτιέται μία φορά… διατηρείται κάθε μέρα. 🚀

Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος αυτής της επιτυχημένης διαδρομής.

Best Personal Regards

Savvas P. Christoforou CLU FLMI LUTCF MBA

Chartered Insurer



