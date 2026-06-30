Με την πολύ σημαντική κατάθεση της νηπιαγωγού του 14χρονου Στυλιανού συνεχίστηκε σήμερα η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση αυτοχειρίας του.

Η εκπαιδευτικός είναι η πέμπτη στη σειρά μάρτυρας που καταθέτει και η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού αναφέρθηκε σε όσα της είχε εκμυστηρευθεί το παιδί ότι βίωνε στο σπίτι, πριν θέσει τέρμα στη ζωή του. Παράλληλα, μίλησε για γεγονότα που έζησε η ίδια όταν ήταν δασκάλα του Στυλιανού και βρισκόταν σε επαφή με την οικογένεια.

Στην κατάθεσή της, η εκπαιδευτικός Κωνσταντίνα Παπαχριστοδούλου, είπε ότι κατά τα έτη 2008-09 ήταν η δασκάλα του Στυλιανού, όταν ο ίδιος ήταν 4 ετών. Όσα κατέγραψε στην κατάθεση της περιορίζονται σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Όπως ανέφερε, ο Στυλιανός ήταν ένα αφρόντιστο παιδί που πήγαινε στο σχολείο με τα ίδια ρούχα. Πολλές φορές αυτά ήταν βρώμικα και τους έλεγε ότι καθημερινά πήγαινε στη φάρμα και τα χωράφια για να βοηθά τον πατέρα του.

Πρόσθεσε ότι ο Στυλιανός είχε απίστευτη μυϊκή δύναμη και συχνά έβγαινε εκτός ελέγχου χτυπώντας τους συμμαθητές του. Είπε ακόμα ότι πολλές φορές συμπεριφερόταν ριψοκίνδυνα, αναφέροντας συγκεκριμένα μια περίπτωση που επιχείρησε να πηδήξει από την περίφραξη του σχολείου για να διαφύγει.

Επισήμανε επίσης πως όταν ήταν ήσυχος, έδειχνε φιλότιμο και βοηθούσε τα παιδιά που ήταν σε μικρότερη ηλικία. Η μάρτυρας μίλησε για περιπτώσεις όπου ο Στυλιανός τους είπε πως ο πατέρας του φώναζε ότι θα τους χτυπήσει με το κολάνι, θα τους παίξει με τον σσιπέττο ή θα τους βάλει φυλακή. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο Στυλιανός της ανέφερε ότι ο πατέρας του έδερνε τη μητέρα του χωρίς εκείνη να αντιδρά. Όσον αφορά τη μητέρα του, κατά τη μάρτυρα, ο Στυλιανός δεν είχε πει ποτέ κάτι κακό.

Επιπλέον, η μάρτυρας μίλησε για συγκεκριμένη περίπτωση όπου η μητέρα του Στυλιανού πήγε στο σχολείο με μαυρισμένο μάτι. Τότε, υποστήριξε ότι την ρώτησε γιατί ήταν σε αυτή την κατάσταση και η ίδια της απάντησε να ρωτήσει τον Στυλιανό να της πει. Όταν ρώτησε τον Στυλιανό, εκείνος της απάντησε ότι την προηγούμενη μέρα η μητέρα του άργησε να πάει στη φάρμα και ο πατέρας του της έριξε κοπριά στο πρόσωπο. Μέσα στην κοπριά υποστήριξε ότι υπήρχε μια πέτρα, η οποία προκάλεσε και το τραύμα.

Σύμφωνα πάντα με τη μάρτυρα, η μητέρα της είπε πως είχε προβεί σε πολλές καταγγελίες κατά του άντρα της, ωστόσο στη συνέχεια για άγνωστους λόγους έκανε πίσω και τις απέσυρε. Η μάρτυρας δήλωσε πως την παρότρυνε να κάνει καταγγελία. Επιπρόσθετα, είπε πως η μητέρα του Στυλιανού ήταν επίσης σε κακή κατάσταση και ο σύζυγος της την άφηνε χωρίς λεφτά, με αποτέλεσμα να ζητιανεύει πολλές φορές χρήματα από οικεία της πρόσωπα.

Κατά τη μαρτυρία της εκπαιδευτικού, όταν ρωτούσε τον Στυλιανό γιατί ήταν βίαιος απέναντι στους συμμαθητές και τις δασκάλες του, ο ίδιος της έλεγε ότι έτσι τον έδερνε ο πατέρας του, γι’ αυτό και είχε αυτή τη συμπεριφορά. Περιέγραψε ένα παιδί πάρα πολύ ζωηρό και ανήσυχο, του οποίου η παρουσία στην τάξη ήταν έντονη.

Το Δικαστήριο όρισε την αντεξέταση της μάρτυρα για αύριο στις 11π.μ.