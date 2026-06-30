Το ιαπωνικό γεν υποχώρησε την Τρίτη σε χαμηλό 40 ετών έναντι του δολαρίου, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί για τελευταία φορά το 1986, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιθανή παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών στη συναλλαγματική αγορά.

Το νόμισμα υποχώρησε έως τα 162,41 γεν ανά δολάριο, πριν διαμορφωθεί λίγο χαμηλότερα στα 162,23, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς.

Δηλώσεις και πιέσεις στην αγορά

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama, επανέλαβε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να αντιδράσουν «με τον κατάλληλο τρόπο ανά πάσα στιγμή», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για ενδεχόμενη παρέμβαση.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η παρατεταμένη αδυναμία του γεν αυξάνει την πιθανότητα παρέμβασης από το Τόκιο, ειδικά εάν η διολίσθηση συνεχιστεί με ταχείς ρυθμούς.

Παρατεταμένη υποχώρηση

Το ιαπωνικό νόμισμα καταγράφει απώλειες περίπου 2% για το δεύτερο τρίμηνο, συμπληρώνοντας τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα πτώσης, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η αποδυνάμωση του γεν αποδίδεται σε παράγοντες όπως η διαφορά επιτοκίων με τις ΗΠΑ και η ισχυρή ζήτηση για το δολάριο.