Οι ακραίοι καύσωνες στη Δυτική Ευρώπη έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό σε αντικείμενο έντονης πολιτικής και κοινωνικής διαμάχης, με τα κράτη να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην εκτεταμένη χρήση του και σε εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στη Γαλλία, το ζήτημα έχει ήδη εισέλθει στον πολιτικό διάλογο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται για τον ρόλο του κλιματισμού στην καθημερινότητα.

Η Μαρίν Λεπέν έχει ταχθεί υπέρ ενός ευρείας κλίμακας σχεδίου εγκατάστασης κλιματιστικών, ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν απορρίπτει την εκτεταμένη χρήση του, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «ψευδή λύση» και ζητώντας έμφαση στη θερμομόνωση των κτιρίων.

Η συζήτηση ενισχύεται από την αυξανόμενη ζήτηση για κλιματιστικά σε περιόδους καύσωνα, όπως δείχνουν τα δεδομένα αναζητήσεων και η άνοδος του ενδιαφέροντος των πολιτών για εγκατάσταση συστημάτων ψύξης.

«Δεν έχουμε συγκεκριμένη θέση»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι δεν έχει ακόμη διαμορφώσει κοινή γραμμή για το ζήτημα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημείο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης.

«Αμφιβάλλω αν έχουμε κάποια συγκεκριμένη γνώμη ή θέση για τα κλιματιστικά», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρεμβαίνει στις ατομικές επιλογές των πολιτών, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα εμπίπτει σε εθνικές αρμοδιότητες και κοινωνικές αποφάσεις.

Σε ερώτηση για το αν η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει κοινή πολιτική γραμμή, σημείωσε ότι το θέμα εξετάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν σαφές πλαίσιο.

Χαμηλή διείσδυση στην Ευρώπη

Η χρήση κλιματισμού στην Ευρώπη παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιοχές, με περίπου 19–20% των νοικοκυριών να διαθέτουν σχετικό εξοπλισμό. Στη Νότια Ευρώπη, ωστόσο, η χρήση είναι υψηλότερη, με την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία να καταγράφουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για ψύξη χώρων.

Περιβαλλοντικές και ενεργειακές ανησυχίες

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κλιματισμός μπορεί να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία κατά τη διάρκεια καυσώνων, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες, ωστόσο συνοδεύεται από αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η αυξημένη χρήση του εντείνει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, με πιθανές επιπτώσεις στις εκπομπές άνθρακα, αλλά και στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς οι μονάδες ψύξης αποβάλλουν θερμότητα στο περιβάλλον.

Οι ειδικοί: λύση δεν είναι μόνο ο κλιματισμός

Επιστήμονες τονίζουν ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο δίλημμα «κλιματισμός ή όχι», αλλά να περιλαμβάνει συνολική αναβάθμιση των κτιρίων.

Ο κλιματισμός θεωρείται χρήσιμο εργαλείο δημόσιας υγείας, αλλά όχι επαρκής λύση από μόνος του, με έμφαση να δίνεται στη θερμομόνωση, τη σκίαση και τον αστικό σχεδιασμό.

Κτιριακές παρεμβάσεις και προσαρμογή

Ειδικοί στον τομέα των κατασκευών επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στη Δυτική Ευρώπη δεν έχει σχεδιαστεί για υψηλές θερμοκρασίες.

Προτείνονται παρεμβάσεις όπως σκίαστρα, πράσινες υποδομές και αναβαθμίσεις θερμομόνωσης, με στόχο τη μείωση της ανάγκης για συστηματική χρήση κλιματισμού.