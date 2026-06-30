Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 24 Σεπτεμβρίου παραπέμφθηκε ο καθ’ ομολογία δράστης της στυγερής δολοφονία του 22χρονου φοιτητή Shahruar Ahmed Emon από την Μπαγκλαντές. Ο 22χρονος αντιμετωπίζει 7 βαρύτατες κατηγορίες, ανάμεσά τους και φόνο εκ προμελέτης που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. Οι υπόλοιπες έξι κατηγορίες αφορούν σε αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό να φονευθεί εκ προμελέτης, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του, εκβιασμό, απαίτηση περιουσίας με απειλές και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου αναφέρεται πως ο κατηγορούμενος στις 11/6/2026 στην περιοχή Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας, επέφερε τον θάνατο του Shahryar Ahmed Emon από τη Μπαγκλαντές με μαχαίρι, προκαλώντας του τρεις τομές στη δεξιά ωμοπλατιαία περιοχή και μία τομή αριστερής τραχηλικής, ενώ ακολούθως τον στραγγάλισε.

Υπενθυμίζεται πως ο φοιτητής είχε γνωρίσει τον φερόμενο δράστη σε λεωφορείο στις 7 Ιουνίου. Κατά την διάρκεια μιας συζήτησης που είχαν το θύμα φέρεται να ζήτησε βοήθεια από τον ύποπτο για να βρει δουλειά και αντάλλαξαν τηλέφωνα. Στη συνέχεια ο καθ’ ομολογία δράστης, είπε πως ζήτησε από το θύμα όπως του παρέχει wifi hotspot, με το θύμα ν’ αρνείται και να τον προσβάλλει λέγοντάς του «όχι είσαι φτωχός, εσύ ήρθες από τα κατεχόμενα».

Αυτό εξόργισε τον 22χρονο που φέρεται ν’ άρχισε να οργανώνει σχέδιο δολοφονίας του Shahruar, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας, πριν από τρεις μήνες, προκειμένου να φοιτήσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δύο ημέρες μετά τη συνάντηση ο ύποπτος, όπως ο ίδιος είπε, μετέβη σε σουπερμάρκετ και αγόρασε μαχαίρι για να σκοτώσει το θύμα. Την 11η Ιουνίου επικοινώνησε με το θύμα και είπε δήθεν πως του βρήκε δουλειά με €50 την ημέρα. Το ραντεβού έκλεισε για το ίδιο βράδυ, με τον καθ’ ομολογία δράστη να συναντά το θύμα κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοφίνου, στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε δράστης, καθώς κατευθύνονταν πεζοί προς το Σφαγείο Κοφίνου πήρε το μαχαίρι που αγόρασε και άρχισε να κτυπά το θύμα. Έπειτα, όπως είπε, προσπάθησε να τον στραγγαλίσει με τη χρήση ρουχισμού. Ακολούθως, τον μετέφερε στο σημείο όπου εντοπίστηκε κι επειδή ήταν ακόμα ζωντανός τον στραγγάλισε. Έπειτα τον κάλυψε με άχυρο και πέταξε το σακίδιό του, το μαχαίρι, καθώς και το ματωμένο σακάκι που φορούσε.

Στην πορεία, άρπαξε το κινητό τηλέφωνο του φοιτητή και έστησε ολόκληρη πλεκτάνη προκειμένου, ν’ αποσπάσει και χρήματα από τους οικείους του 22χρονου, από τους οποίους ζήτησε €35.000 ως λύτρα, δήθεν για να τον απελευθερώσει.

Συνήγορος του κατηγορούμενου είναι η Ευαγγελία Λαζαρίδου.